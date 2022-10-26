https://ria.ru/20221026/ataka-1827048141.html

Власти США предупреждают о возможной атаке террористов в Южной Африке

Власти США предупреждают о возможной атаке террористов в Южной Африке - РИА Новости, 26.10.2022

Власти США предупреждают о возможной атаке террористов в Южной Африке

Власти США получили разведданные о возможной подготовке террористической атаки "в месте большого сбора людей" в Йоханнесбурге на этой неделе, сообщило... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T21:14

2022-10-26T21:14

2022-10-26T21:14

в мире

сша

йоханнесбург

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Власти США получили разведданные о возможной подготовке террористической атаки "в месте большого сбора людей" в Йоханнесбурге на этой неделе, сообщило посольство США в Южной Африке в среду."Правительство США получило информацию о том, что террористы могут планировать проведение атаки на массовое мероприятие в некоем месте в Йоханнесбурге в Южной Африке 29 октября", - сообщила американская дипмиссия в своем Twitter аккаунте, соответствующее предупреждение опубликовано на сайте посольства.Информацию о точном времени, месте и целях возможной атаки посольство не приводит."Посольство США рекомендовало сотрудникам избегать мест большого скопления людей и массовых мероприятий в районе большого Сэндтона в Йоханнесбурге в выходные дни в период с 29 по 30 октября 2022 года", - сообщили в посольстве.

https://ria.ru/20221026/oruzhie-1826933939.html

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в мире, сша, йоханнесбург