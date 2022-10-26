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Власти США предупреждают о возможной атаке террористов в Южной Африке - РИА Новости, 26.10.2022
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Власти США предупреждают о возможной атаке террористов в Южной Африке
Власти США предупреждают о возможной атаке террористов в Южной Африке - РИА Новости, 26.10.2022
Власти США предупреждают о возможной атаке террористов в Южной Африке
Власти США получили разведданные о возможной подготовке террористической атаки "в месте большого сбора людей" в Йоханнесбурге на этой неделе, сообщило... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T21:14
2022-10-26T21:14
в мире
сша
йоханнесбург
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Власти США получили разведданные о возможной подготовке террористической атаки "в месте большого сбора людей" в Йоханнесбурге на этой неделе, сообщило посольство США в Южной Африке в среду."Правительство США получило информацию о том, что террористы могут планировать проведение атаки на массовое мероприятие в некоем месте в Йоханнесбурге в Южной Африке 29 октября", - сообщила американская дипмиссия в своем Twitter аккаунте, соответствующее предупреждение опубликовано на сайте посольства.Информацию о точном времени, месте и целях возможной атаки посольство не приводит."Посольство США рекомендовало сотрудникам избегать мест большого скопления людей и массовых мероприятий в районе большого Сэндтона в Йоханнесбурге в выходные дни в период с 29 по 30 октября 2022 года", - сообщили в посольстве.
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в мире, сша, йоханнесбург
В мире, США, Йоханнесбург
21:14 26.10.2022
 
Власти США предупреждают о возможной атаке террористов в Южной Африке

Посольство США в ЮАР предупредило о возможной атаке террористов в Йоханнесбурге

© Фото : Владимир СтогниенкоВид города Йоханнесбург, ЮАР
Вид города Йоханнесбург, ЮАР - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : Владимир Стогниенко
Вид города Йоханнесбург, ЮАР. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Власти США получили разведданные о возможной подготовке террористической атаки "в месте большого сбора людей" в Йоханнесбурге на этой неделе, сообщило посольство США в Южной Африке в среду.
"Правительство США получило информацию о том, что террористы могут планировать проведение атаки на массовое мероприятие в некоем месте в Йоханнесбурге в Южной Африке 29 октября", - сообщила американская дипмиссия в своем Twitter аккаунте, соответствующее предупреждение опубликовано на сайте посольства.
Информацию о точном времени, месте и целях возможной атаки посольство не приводит.
"Посольство США рекомендовало сотрудникам избегать мест большого скопления людей и массовых мероприятий в районе большого Сэндтона в Йоханнесбурге в выходные дни в период с 29 по 30 октября 2022 года", - сообщили в посольстве.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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Путин предупредил об опасности попадания к террористам высокоточного оружия
 
В миреСШАЙоханнесбург
 
 
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