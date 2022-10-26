https://ria.ru/20221026/armeniya-1826859623.html
Пашинян может отправиться на встречу с Путиным и Алиевым
Пашинян может отправиться на встречу с Путиным и Алиевым - РИА Новости, 26.10.2022
Пашинян может отправиться на встречу с Путиным и Алиевым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября может отправиться в Сочи для участия во встрече с лидерами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T11:50
2022-10-26T11:50
2022-10-26T11:56
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ЕРЕВАН, 26 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 октября может отправиться в Сочи для участия во встрече с лидерами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым, сообщил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян."По моим данным, (Пашинян) поедет (в Сочи). Полагаю, что (встреча) состоится", - приводит Sputnik Армения слова Симоняна, которыми он ответил на соответствующий вопрос.Ранее президент РФ Владимир Путин пригласил на трехстороннюю встречу в Россию премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
https://ria.ru/20221025/tekst-1826698573.html
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в мире, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, армения, сочи, россия
В мире, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Армения, Сочи, Россия
11:50 26.10.2022 (обновлено: 11:56 26.10.2022)
Пашинян может отправиться на встречу с Путиным и Алиевым
Спикер парламента Армении Симонян: Пашинян может встретиться с Путиным и Алиевым в Сочи