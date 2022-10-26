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CONICET рассказал об успехах в разработке аргентинской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2022
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CONICET рассказал об успехах в разработке аргентинской вакцины от COVID-19
CONICET рассказал об успехах в разработке аргентинской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2022
CONICET рассказал об успехах в разработке аргентинской вакцины от COVID-19
Аргентина завершила первую фазу испытаний собственной вакцины от коронавируса, они доказали безопасность и эффективность препарата, сообщил национальный научный РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T04:38
2022-10-26T10:55
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт – РИА Новости. Аргентина завершила первую фазу испытаний собственной вакцины от коронавируса, они доказали безопасность и эффективность препарата, сообщил национальный научный и технический исследовательский совет (CONICET).Вакцину планируется использовать в качестве бустерной дозы, она создана на базе технологии рекомбинантного белка, считающейся безопасной. Ее, например, используют для производства вакцины от гепатита B.Это первая вакцина от инфекционных заболеваний, полностью произведенная в Аргентине, подчеркивает CONICET.Отмечается, что препарат эффективен против штаммов "гамма" и "омикрон".Ожидается, что исследования второй и третьей фазы завершатся в первом квартале следующего года, что позволит санитарному агентству Аргентины ANMAT одобрить вакцину в 2023 году.
https://ria.ru/20220819/vaktsina-1810741713.html
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в мире, здоровье - общество, аргентина, общество
В мире, Здоровье - Общество, Аргентина, Общество
04:38 26.10.2022 (обновлено: 10:55 26.10.2022)
 
CONICET рассказал об успехах в разработке аргентинской вакцины от COVID-19

CONICET: В Аргентине завершили первую фазу испытаний собственной вакцины от COVID-19

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСотрудник в лаборатории
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник в лаборатории. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт – РИА Новости. Аргентина завершила первую фазу испытаний собственной вакцины от коронавируса, они доказали безопасность и эффективность препарата, сообщил национальный научный и технический исследовательский совет (CONICET).
"Аргентинская вакцина ARVAC Cecilia Grierson (названная в честь первой аргентинской женщины-врача Сесилии Грирсон – ред.) безопасна и очень иммуногенна, следует из отчета о клинических испытаниях первой фазы, в которых участвовали 80 здоровых людей", - говорится в сообщении.
Вакцину планируется использовать в качестве бустерной дозы, она создана на базе технологии рекомбинантного белка, считающейся безопасной. Ее, например, используют для производства вакцины от гепатита B.
Это первая вакцина от инфекционных заболеваний, полностью произведенная в Аргентине, подчеркивает CONICET.
Отмечается, что препарат эффективен против штаммов "гамма" и "омикрон".
Ожидается, что исследования второй и третьей фазы завершатся в первом квартале следующего года, что позволит санитарному агентству Аргентины ANMAT одобрить вакцину в 2023 году.
Сотрудник лаборатории проводит исследование - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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