https://ria.ru/20221026/argentina-1826800009.html
CONICET рассказал об успехах в разработке аргентинской вакцины от COVID-19
CONICET рассказал об успехах в разработке аргентинской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2022
CONICET рассказал об успехах в разработке аргентинской вакцины от COVID-19
Аргентина завершила первую фазу испытаний собственной вакцины от коронавируса, они доказали безопасность и эффективность препарата, сообщил национальный научный РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T04:38
2022-10-26T04:38
2022-10-26T10:55
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт – РИА Новости. Аргентина завершила первую фазу испытаний собственной вакцины от коронавируса, они доказали безопасность и эффективность препарата, сообщил национальный научный и технический исследовательский совет (CONICET).Вакцину планируется использовать в качестве бустерной дозы, она создана на базе технологии рекомбинантного белка, считающейся безопасной. Ее, например, используют для производства вакцины от гепатита B.Это первая вакцина от инфекционных заболеваний, полностью произведенная в Аргентине, подчеркивает CONICET.Отмечается, что препарат эффективен против штаммов "гамма" и "омикрон".Ожидается, что исследования второй и третьей фазы завершатся в первом квартале следующего года, что позволит санитарному агентству Аргентины ANMAT одобрить вакцину в 2023 году.
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в мире, здоровье - общество, аргентина, общество
В мире, Здоровье - Общество, Аргентина, Общество
04:38 26.10.2022 (обновлено: 10:55 26.10.2022)
CONICET рассказал об успехах в разработке аргентинской вакцины от COVID-19
CONICET: В Аргентине завершили первую фазу испытаний собственной вакцины от COVID-19
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт – РИА Новости.
Аргентина завершила первую фазу испытаний собственной вакцины от коронавируса, они доказали безопасность и эффективность препарата, сообщил
национальный научный и технический исследовательский совет (CONICET).
"Аргентинская вакцина ARVAC Cecilia Grierson (названная в честь первой аргентинской женщины-врача Сесилии Грирсон – ред.) безопасна и очень иммуногенна, следует из отчета о клинических испытаниях первой фазы, в которых участвовали 80 здоровых людей", - говорится в сообщении.
Вакцину планируется использовать в качестве бустерной дозы, она создана на базе технологии рекомбинантного белка, считающейся безопасной. Ее, например, используют для производства вакцины от гепатита B.
Это первая вакцина от инфекционных заболеваний, полностью произведенная в Аргентине, подчеркивает CONICET.
Отмечается, что препарат эффективен против штаммов "гамма" и "омикрон".
Ожидается, что исследования второй и третьей фазы завершатся в первом квартале следующего года, что позволит санитарному агентству Аргентины ANMAT одобрить вакцину в 2023 году.