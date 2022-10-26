https://ria.ru/20221026/argentina-1826800009.html

CONICET рассказал об успехах в разработке аргентинской вакцины от COVID-19

CONICET рассказал об успехах в разработке аргентинской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 26.10.2022

CONICET рассказал об успехах в разработке аргентинской вакцины от COVID-19

Аргентина завершила первую фазу испытаний собственной вакцины от коронавируса, они доказали безопасность и эффективность препарата, сообщил национальный научный РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T04:38

2022-10-26T04:38

2022-10-26T10:55

в мире

здоровье - общество

аргентина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591554327_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_8e17a8de9f2caeb7617e95fe77b8d640.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 окт – РИА Новости. Аргентина завершила первую фазу испытаний собственной вакцины от коронавируса, они доказали безопасность и эффективность препарата, сообщил национальный научный и технический исследовательский совет (CONICET).Вакцину планируется использовать в качестве бустерной дозы, она создана на базе технологии рекомбинантного белка, считающейся безопасной. Ее, например, используют для производства вакцины от гепатита B.Это первая вакцина от инфекционных заболеваний, полностью произведенная в Аргентине, подчеркивает CONICET.Отмечается, что препарат эффективен против штаммов "гамма" и "омикрон".Ожидается, что исследования второй и третьей фазы завершатся в первом квартале следующего года, что позволит санитарному агентству Аргентины ANMAT одобрить вакцину в 2023 году.

https://ria.ru/20220819/vaktsina-1810741713.html

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, здоровье - общество, аргентина, общество