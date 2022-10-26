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В Кремле ответили на вопрос о судьбе брошенных в новых регионах активов
В Кремле ответили на вопрос о судьбе брошенных в новых регионах активов - РИА Новости, 26.10.2022
В Кремле ответили на вопрос о судьбе брошенных в новых регионах активов
Правительству предстоит заниматься вопросом брошенных зарубежных активов на присоединенных территориях, их нужно взять на баланс и активировать, заявил... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T13:23
2022-10-26T13:23
2022-10-26T13:33
экономика
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дмитрий песков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительству предстоит заниматься вопросом брошенных зарубежных активов на присоединенных территориях, их нужно взять на баланс и активировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не знаю, будет ли это комиссия, но то, что этим вопросом предстоит заниматься, и предстоит заниматься правительству - это однозначно, там же есть брошенные активы, конечно же, нельзя их оставлять в бездействии, предстоит их запускать, активировать, соответственно кто-то должен их брать на свой баланс. Совершенно нормально, потому что это территория Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, известно ли Кремлю о создании спецкомиссии для работы с брошенными активами на присоединенных территориях.По его словам, в момент присоединения Крыма были те владельцы, которые бросили свои активы, когда регион вступил в состав Российской Федерации."Многим, вернее всем, было предложено заявить свои права и переоформить на российскую юрисдикцию, кто-то это сделал. Поэтому в данном случае прецеденты есть, они функционируют", - отметил он.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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экономика, россия, дмитрий песков, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область
13:23 26.10.2022 (обновлено: 13:33 26.10.2022)
В Кремле ответили на вопрос о судьбе брошенных в новых регионах активов
Песков: у активов на новых территориях России есть собственники, они могут заявить права
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительству предстоит заниматься вопросом брошенных зарубежных активов на присоединенных территориях, их нужно взять на баланс и активировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не знаю, будет ли это комиссия, но то, что этим вопросом предстоит заниматься, и предстоит заниматься правительству - это однозначно, там же есть брошенные активы, конечно же, нельзя их оставлять в бездействии, предстоит их запускать, активировать, соответственно кто-то должен их брать на свой баланс. Совершенно нормально, потому что это территория Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, известно ли Кремлю о создании спецкомиссии для работы с брошенными активами на присоединенных территориях.
"Здесь в любом случае у активов есть собственники, и они все имеют право по российским законам заявить свои права на тот или иной актив, но уже исходя из того, что это территория Российской Федерации и регионы Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не видят ли в Кремле сходства ситуаций с российскими активами за рубежом и иностранными активами на присоединенных территориях.
По его словам, в момент присоединения Крыма были те владельцы, которые бросили свои активы, когда регион вступил в состав Российской Федерации.
"Многим, вернее всем, было предложено заявить свои права и переоформить на российскую юрисдикцию, кто-то это сделал. Поэтому в данном случае прецеденты есть, они функционируют", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин
30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР
, ЛНР
, Херсонской
и Запорожской областей
о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.