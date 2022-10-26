https://ria.ru/20221026/aktivy-1826898273.html

В Кремле ответили на вопрос о судьбе брошенных в новых регионах активов

В Кремле ответили на вопрос о судьбе брошенных в новых регионах активов - РИА Новости, 26.10.2022

В Кремле ответили на вопрос о судьбе брошенных в новых регионах активов

Правительству предстоит заниматься вопросом брошенных зарубежных активов на присоединенных территориях, их нужно взять на баланс и активировать, заявил... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T13:23

2022-10-26T13:23

2022-10-26T13:33

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Правительству предстоит заниматься вопросом брошенных зарубежных активов на присоединенных территориях, их нужно взять на баланс и активировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не знаю, будет ли это комиссия, но то, что этим вопросом предстоит заниматься, и предстоит заниматься правительству - это однозначно, там же есть брошенные активы, конечно же, нельзя их оставлять в бездействии, предстоит их запускать, активировать, соответственно кто-то должен их брать на свой баланс. Совершенно нормально, потому что это территория Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, известно ли Кремлю о создании спецкомиссии для работы с брошенными активами на присоединенных территориях.По его словам, в момент присоединения Крыма были те владельцы, которые бросили свои активы, когда регион вступил в состав Российской Федерации."Многим, вернее всем, было предложено заявить свои права и переоформить на российскую юрисдикцию, кто-то это сделал. Поэтому в данном случае прецеденты есть, они функционируют", - отметил он.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

запорожская область

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область