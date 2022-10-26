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Эксперты назвали самые грязные места в аэропортах - РИА Новости, 26.10.2022
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Туризм
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Эксперты назвали самые грязные места в аэропортах
Эксперты назвали самые грязные места в аэропортах - РИА Новости, 26.10.2022
Эксперты назвали самые грязные места в аэропортах
Эксперты составили список самых грязных мест в аэропортах и самолетах, пишет The Sun. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T03:39
2022-10-26T03:39
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Эксперты составили список самых грязных мест в аэропортах и самолетах, пишет The Sun.На первом месте в рейтинге — стойки для самостоятельной регистрации на рейс. "К экранам прикасаются множество людей", — отмечает издание.Согласно исследованию, микробов там даже больше, чем на сиденье для унитаза. Поэтому эксперты рекомендуют пользоваться бесконтактными системами, если такие есть в аэропорту.Лотки, в которые пассажиры складывают свои вещи и верхнюю одежду на контроле, не менее опасны. "На пластиковых поверхностях микробы живут достаточно долго, — поясняют специалисты. — Кроме того, эти ящики обычно не дезинфицируются".Среди прочих рассадников бактерий эксперты назвали раскладные столики на сиденьях самолета, кнопки смыва в туалетах, а также питьевые фонтанчики в зданиях аэровокзалов.
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новости - туризм, аэропорт, туризм, бактерии, туристы, пассажиры
Туризм, Новости - Туризм, Аэропорт, Туризм, Бактерии, туристы, пассажиры
03:39 26.10.2022
 
Эксперты назвали самые грязные места в аэропортах

The Sun: среди самых грязных мест в аэропортах – стойки для регистрации на рейс

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Эксперты составили список самых грязных мест в аэропортах и самолетах, пишет The Sun.
На первом месте в рейтинге — стойки для самостоятельной регистрации на рейс. "К экранам прикасаются множество людей", — отмечает издание.
Согласно исследованию, микробов там даже больше, чем на сиденье для унитаза. Поэтому эксперты рекомендуют пользоваться бесконтактными системами, если такие есть в аэропорту.
Лотки, в которые пассажиры складывают свои вещи и верхнюю одежду на контроле, не менее опасны. "На пластиковых поверхностях микробы живут достаточно долго, — поясняют специалисты. — Кроме того, эти ящики обычно не дезинфицируются".
Среди прочих рассадников бактерий эксперты назвали раскладные столики на сиденьях самолета, кнопки смыва в туалетах, а также питьевые фонтанчики в зданиях аэровокзалов.
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