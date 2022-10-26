https://ria.ru/20221026/aeroport-1826602150.html
Эксперты назвали самые грязные места в аэропортах
Эксперты назвали самые грязные места в аэропортах - РИА Новости, 26.10.2022
Эксперты назвали самые грязные места в аэропортах
Эксперты составили список самых грязных мест в аэропортах и самолетах, пишет The Sun. РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-26T03:39
2022-10-26T03:39
2022-10-26T03:39
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Эксперты составили список самых грязных мест в аэропортах и самолетах, пишет The Sun.На первом месте в рейтинге — стойки для самостоятельной регистрации на рейс. "К экранам прикасаются множество людей", — отмечает издание.Согласно исследованию, микробов там даже больше, чем на сиденье для унитаза. Поэтому эксперты рекомендуют пользоваться бесконтактными системами, если такие есть в аэропорту.Лотки, в которые пассажиры складывают свои вещи и верхнюю одежду на контроле, не менее опасны. "На пластиковых поверхностях микробы живут достаточно долго, — поясняют специалисты. — Кроме того, эти ящики обычно не дезинфицируются".Среди прочих рассадников бактерий эксперты назвали раскладные столики на сиденьях самолета, кнопки смыва в туалетах, а также питьевые фонтанчики в зданиях аэровокзалов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, аэропорт, туризм, бактерии, туристы, пассажиры
Туризм, Новости - Туризм, Аэропорт, Туризм, Бактерии, туристы, пассажиры
Эксперты назвали самые грязные места в аэропортах
The Sun: среди самых грязных мест в аэропортах – стойки для регистрации на рейс
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Эксперты составили список самых грязных мест в аэропортах и самолетах, пишет
The Sun.
На первом месте в рейтинге — стойки для самостоятельной регистрации на рейс. "К экранам прикасаются множество людей", — отмечает издание.
Согласно исследованию, микробов там даже больше, чем на сиденье для унитаза. Поэтому эксперты рекомендуют пользоваться бесконтактными системами, если такие есть в аэропорту.
Лотки, в которые пассажиры складывают свои вещи и верхнюю одежду на контроле, не менее опасны. "На пластиковых поверхностях микробы живут достаточно долго, — поясняют специалисты. — Кроме того, эти ящики обычно не дезинфицируются".
Среди прочих рассадников бактерий эксперты назвали раскладные столики на сиденьях самолета, кнопки смыва в туалетах, а также питьевые фонтанчики в зданиях аэровокзалов.