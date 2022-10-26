https://ria.ru/20221026/aeroport-1826602150.html

Эксперты назвали самые грязные места в аэропортах

Эксперты назвали самые грязные места в аэропортах - РИА Новости, 26.10.2022

Эксперты назвали самые грязные места в аэропортах

Эксперты составили список самых грязных мест в аэропортах и самолетах, пишет The Sun. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T03:39

2022-10-26T03:39

2022-10-26T03:39

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Эксперты составили список самых грязных мест в аэропортах и самолетах, пишет The Sun.На первом месте в рейтинге — стойки для самостоятельной регистрации на рейс. "К экранам прикасаются множество людей", — отмечает издание.Согласно исследованию, микробов там даже больше, чем на сиденье для унитаза. Поэтому эксперты рекомендуют пользоваться бесконтактными системами, если такие есть в аэропорту.Лотки, в которые пассажиры складывают свои вещи и верхнюю одежду на контроле, не менее опасны. "На пластиковых поверхностях микробы живут достаточно долго, — поясняют специалисты. — Кроме того, эти ящики обычно не дезинфицируются".Среди прочих рассадников бактерий эксперты назвали раскладные столики на сиденьях самолета, кнопки смыва в туалетах, а также питьевые фонтанчики в зданиях аэровокзалов.

https://ria.ru/20221025/foto-1826359931.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, аэропорт, туризм, бактерии, туристы, пассажиры