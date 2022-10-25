https://ria.ru/20221025/zvonki-1826710409.html

На горячую линию по спецоперации поступило около полутора миллионов звонков

На горячую линию по спецоперации поступило около полутора миллионов звонков - РИА Новости, 25.10.2022

На горячую линию по спецоперации поступило около полутора миллионов звонков

Около полутора миллионов звонков поступило на горячую линию по вопросам участия в специальной военной операции на Украине, сейчас это количество снижается,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:25

2022-10-25T17:25

2022-10-25T17:38

частичная мобилизация в россии

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Около полутора миллионов звонков поступило на горячую линию по вопросам участия в специальной военной операции на Украине, сейчас это количество снижается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Действует горячая линия поддержки по номеру 122, где люди получают необходимые им сведения. Туда поступило порядка полутора миллионов звонков, причем их количество планомерно снижается и сократилось сегодня уже со 170 до 20 тысяч в день", - сказал Мишустин на совещании президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Он добавил, что в базе данных этой линии - более 600 ответов, и по мере поступления вопросов она расширяется. Большая часть ответов опубликована на портале "Объясняем.рф"."С начала мобилизации ресурс посетило почти 18 миллионов человек. Мы работаем с жизненными ситуациями, реагируем на запросы граждан, используем для этого и платформу обратной связи единого портала государственных услуг, разбираем не только типовые проблемы, но и прорабатываем каждый конкретный случай", - добавил премьер.

https://ria.ru/20221025/reagirovanie-1826713447.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, михаил мишустин, россия, общество