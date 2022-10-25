https://ria.ru/20221025/zvonki-1826710409.html
На горячую линию по спецоперации поступило около полутора миллионов звонков
На горячую линию по спецоперации поступило около полутора миллионов звонков - РИА Новости, 25.10.2022
На горячую линию по спецоперации поступило около полутора миллионов звонков
Около полутора миллионов звонков поступило на горячую линию по вопросам участия в специальной военной операции на Украине, сейчас это количество снижается,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:25
2022-10-25T17:25
2022-10-25T17:38
частичная мобилизация в россии
михаил мишустин
россия
общество
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Около полутора миллионов звонков поступило на горячую линию по вопросам участия в специальной военной операции на Украине, сейчас это количество снижается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Действует горячая линия поддержки по номеру 122, где люди получают необходимые им сведения. Туда поступило порядка полутора миллионов звонков, причем их количество планомерно снижается и сократилось сегодня уже со 170 до 20 тысяч в день", - сказал Мишустин на совещании президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Он добавил, что в базе данных этой линии - более 600 ответов, и по мере поступления вопросов она расширяется. Большая часть ответов опубликована на портале "Объясняем.рф"."С начала мобилизации ресурс посетило почти 18 миллионов человек. Мы работаем с жизненными ситуациями, реагируем на запросы граждан, используем для этого и платформу обратной связи единого портала государственных услуг, разбираем не только типовые проблемы, но и прорабатываем каждый конкретный случай", - добавил премьер.
https://ria.ru/20221025/reagirovanie-1826713447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация в россии, михаил мишустин, россия, общество
Частичная мобилизация в России, Михаил Мишустин, Россия, Общество
17:25 25.10.2022 (обновлено: 17:38 25.10.2022)
На горячую линию по спецоперации поступило около полутора миллионов звонков
Мишустин: на горячую линию по спецоперации поступило около полутора миллионов звонков
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Около полутора миллионов звонков поступило на горячую линию по вопросам участия в специальной военной операции на Украине, сейчас это количество снижается, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Действует горячая линия поддержки по номеру 122, где люди получают необходимые им сведения. Туда поступило порядка полутора миллионов звонков, причем их количество планомерно снижается и сократилось сегодня уже со 170 до 20 тысяч в день", - сказал Мишустин на совещании президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
Он добавил, что в базе данных этой линии - более 600 ответов, и по мере поступления вопросов она расширяется. Большая часть ответов опубликована на портале "Объясняем.рф".
"С начала мобилизации ресурс посетило почти 18 миллионов человек. Мы работаем с жизненными ситуациями, реагируем на запросы граждан, используем для этого и платформу обратной связи единого портала государственных услуг, разбираем не только типовые проблемы, но и прорабатываем каждый конкретный случай", - добавил премьер.