https://ria.ru/20221025/zhurnalist-1826657391.html
Союз журналистов России призвал остановить атаки на сотрудников СМИ
Союз журналистов России призвал остановить атаки на сотрудников СМИ - РИА Новости, 25.10.2022
Союз журналистов России призвал остановить атаки на сотрудников СМИ
Союз журналистов России после взрыва у телекомпании в Мелитополе заявил, что в течение последних недель растет число беспрецедентных атак на журналистов,... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:30
2022-10-25T15:30
2022-10-25T15:30
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мелитополь
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Союз журналистов России после взрыва у телекомпании в Мелитополе заявил, что в течение последних недель растет число беспрецедентных атак на журналистов, призвал осудить и остановить насилие, защитить представителей СМИ.Самодельное взрывное устройство возле здания телекомпании "ЗаТВ" сдетонировало утром во вторник. Взрывной волной в здании вынесло окна и межкомнатные двери на нескольких этажах, посекло проезжавший мимо автомобиль. Городские власти сообщали о пяти пострадавших при взрыве, в том числе одном госпитализированном. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу."Союз журналистов России (СЖР) с тревогой отмечает, что в течение последних недель неумолимо растет число беспрецедентных атак на журналистов, и выражает крайнее возмущение в связи с этим терактом", - говорится на сайте СЖР.Отмечается, что Союз журналистов России считает важным объединить усилия для обеспечения безопасности представителей СМИ, которые выполняют свои профессиональные обязанности, и обращается с призывом осудить подобные преступления, остановить насилие и защитить журналистов от дальнейших нападений, расследовать случаи подобного террора и привлечь виновных по всей строгости закона.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, мелитополь, союз журналистов россии
В мире, Россия, Мелитополь, Союз журналистов России
Союз журналистов России призвал остановить атаки на сотрудников СМИ
Союз журналистов России после ЧП в Мелитополе призвал остановить атаки на сотрудников СМИ
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Союз журналистов России после взрыва у телекомпании в Мелитополе заявил, что в течение последних недель растет число беспрецедентных атак на журналистов, призвал осудить и остановить насилие, защитить представителей СМИ.
Самодельное взрывное устройство возле здания телекомпании "ЗаТВ" сдетонировало утром во вторник. Взрывной волной в здании вынесло окна и межкомнатные двери на нескольких этажах, посекло проезжавший мимо автомобиль. Городские власти сообщали о пяти пострадавших при взрыве, в том числе одном госпитализированном. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу.
"Союз журналистов России (СЖР
) с тревогой отмечает, что в течение последних недель неумолимо растет число беспрецедентных атак на журналистов, и выражает крайнее возмущение в связи с этим терактом", - говорится на сайте СЖР.
Отмечается, что Союз журналистов России считает важным объединить усилия для обеспечения безопасности представителей СМИ, которые выполняют свои профессиональные обязанности, и обращается с призывом осудить подобные преступления, остановить насилие и защитить журналистов от дальнейших нападений, расследовать случаи подобного террора и привлечь виновных по всей строгости закона.