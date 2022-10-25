https://ria.ru/20221025/zhurnalist-1826657391.html

Союз журналистов России призвал остановить атаки на сотрудников СМИ

Союз журналистов России призвал остановить атаки на сотрудников СМИ - РИА Новости, 25.10.2022

Союз журналистов России призвал остановить атаки на сотрудников СМИ

Союз журналистов России после взрыва у телекомпании в Мелитополе заявил, что в течение последних недель растет число беспрецедентных атак на журналистов,... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T15:30

2022-10-25T15:30

2022-10-25T15:30

в мире

россия

мелитополь

союз журналистов россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749356462_0:283:2984:1963_1920x0_80_0_0_f10c51ba0e5608a01a21e2374542fe4a.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Союз журналистов России после взрыва у телекомпании в Мелитополе заявил, что в течение последних недель растет число беспрецедентных атак на журналистов, призвал осудить и остановить насилие, защитить представителей СМИ.Самодельное взрывное устройство возле здания телекомпании "ЗаТВ" сдетонировало утром во вторник. Взрывной волной в здании вынесло окна и межкомнатные двери на нескольких этажах, посекло проезжавший мимо автомобиль. Городские власти сообщали о пяти пострадавших при взрыве, в том числе одном госпитализированном. Несмотря на произошедшее, телеканал и радиостудия продолжают работу."Союз журналистов России (СЖР) с тревогой отмечает, что в течение последних недель неумолимо растет число беспрецедентных атак на журналистов, и выражает крайнее возмущение в связи с этим терактом", - говорится на сайте СЖР.Отмечается, что Союз журналистов России считает важным объединить усилия для обеспечения безопасности представителей СМИ, которые выполняют свои профессиональные обязанности, и обращается с призывом осудить подобные преступления, остановить насилие и защитить журналистов от дальнейших нападений, расследовать случаи подобного террора и привлечь виновных по всей строгости закона.

https://ria.ru/20221021/kherson-1825666244.html

https://ria.ru/20221023/voenkor-1826109419.html

россия

мелитополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, мелитополь, союз журналистов россии