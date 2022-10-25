https://ria.ru/20221025/zdravnitsy-1826625202.html

В здравницах Кубани разместили более 7700 жителей Херсонской области

В здравницах Кубани разместили более 7700 жителей Херсонской области - РИА Новости, 25.10.2022

В здравницах Кубани разместили более 7700 жителей Херсонской области

Более 7,7 тысячи жителей Херсонской области уже разместили в здравницах Кубани, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:11

2022-10-25T14:11

2022-10-25T14:11

общество

здоровье - общество

херсонская область

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анапа

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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Более 7,7 тысячи жителей Херсонской области уже разместили в здравницах Кубани, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края."Всего в здравницы Кубани приехали более 7,7 тысячи жителей Херсонской области. Основную часть – 7,2 тысячи человек – приняла Анапа, еще около 400 человек – Темрюкский район, более 60 – Геленджик", - говорится в сообщении.В городах пребывания для жителей работают информационные центры. В них помогают с оформлением документов, работают сотрудники администрации, управления социальной защиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних, центра занятости и другие, добавляют в пресс-службе.Ранее сообщалось, что первые жилищные сертификаты, выданные жителям Херсонской области в России, были вручены в Анапе. Кроме того, во вторник на курорте жителям новых субъектов России вручили 11 паспортов граждан РФ, а всего "подготовлены более 200 комплектов документов для выдачи паспортов", по данным ОМВД России по городу Анапа.

https://ria.ru/20221025/kherson-1826444914.html

https://ria.ru/20221024/anapa-1826243973.html

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общество, здоровье - общество, херсонская область , россия, анапа