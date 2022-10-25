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В здравницах Кубани разместили более 7700 жителей Херсонской области - РИА Новости, 25.10.2022
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В здравницах Кубани разместили более 7700 жителей Херсонской области
В здравницах Кубани разместили более 7700 жителей Херсонской области - РИА Новости, 25.10.2022
В здравницах Кубани разместили более 7700 жителей Херсонской области
Более 7,7 тысячи жителей Херсонской области уже разместили в здравницах Кубани, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:11
2022-10-25T14:11
общество
здоровье - общество
херсонская область
россия
анапа
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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Более 7,7 тысячи жителей Херсонской области уже разместили в здравницах Кубани, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края."Всего в здравницы Кубани приехали более 7,7 тысячи жителей Херсонской области. Основную часть – 7,2 тысячи человек – приняла Анапа, еще около 400 человек – Темрюкский район, более 60 – Геленджик", - говорится в сообщении.В городах пребывания для жителей работают информационные центры. В них помогают с оформлением документов, работают сотрудники администрации, управления социальной защиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних, центра занятости и другие, добавляют в пресс-службе.Ранее сообщалось, что первые жилищные сертификаты, выданные жителям Херсонской области в России, были вручены в Анапе. Кроме того, во вторник на курорте жителям новых субъектов России вручили 11 паспортов граждан РФ, а всего "подготовлены более 200 комплектов документов для выдачи паспортов", по данным ОМВД России по городу Анапа.
https://ria.ru/20221025/kherson-1826444914.html
https://ria.ru/20221024/anapa-1826243973.html
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общество, здоровье - общество, херсонская область , россия, анапа
Общество, Здоровье - Общество, Херсонская область , Россия, Анапа
14:11 25.10.2022
 
В здравницах Кубани разместили более 7700 жителей Херсонской области

В здравницах Краснодарского края разместили более 7700 жителей Херсонской области

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в медиабанкСанаторий "Металлург" города Сочи
Санаторий Металлург города Сочи - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Санаторий "Металлург" города Сочи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Более 7,7 тысячи жителей Херсонской области уже разместили в здравницах Кубани, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Всего в здравницы Кубани приехали более 7,7 тысячи жителей Херсонской области. Основную часть – 7,2 тысячи человек – приняла Анапа, еще около 400 человек – Темрюкский район, более 60 – Геленджик", - говорится в сообщении.
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В городах пребывания для жителей работают информационные центры. В них помогают с оформлением документов, работают сотрудники администрации, управления социальной защиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних, центра занятости и другие, добавляют в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что первые жилищные сертификаты, выданные жителям Херсонской области в России, были вручены в Анапе. Кроме того, во вторник на курорте жителям новых субъектов России вручили 11 паспортов граждан РФ, а всего "подготовлены более 200 комплектов документов для выдачи паспортов", по данным ОМВД России по городу Анапа.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоХерсонская областьРоссияАнапа
 
 
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