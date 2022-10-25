https://ria.ru/20221025/zdorove-1826713936.html
ВОЗ надеется на усиление роли России в борьбе за укрепление здоровья людей
ВОЗ надеется на усиление роли России в борьбе за укрепление здоровья людей - РИА Новости, 25.10.2022
ВОЗ надеется на усиление роли России в борьбе за укрепление здоровья людей
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает на упрочение роли России в борьбе за укрепление здоровья людей, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:31
2022-10-25T17:31
2022-10-25T18:02
здоровье - общество
мелита вуйнович
россия
воз
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C.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает на упрочение роли России в борьбе за укрепление здоровья людей, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович."Я хочу напомнить, что во времена холодной войны Советский Союз на какое-то время ушел (из мировой системы здравоохранения – ред.)… и вернулся через Всемирную ассамблею здравоохранения с инициативой о ликвидации оспы (в 1958 году – ред.). Это был самый большой успех всемирной медицины – ликвидация такого врага, каким был вирус оспы", - сказала Вуйнович на Петербургском международном форуме здоровья."Сегодня мы снова в похожем мире, когда (сложилась) очень комплексная геополитическая ситуация и очень комплексная эпидемиологическая ситуация. Так что мы очень надеемся на такую инициативу, что снова можем разобраться в ситуации с вашей помощью и поставить здоровье выше всего другого. Потому что здоровье каждого человека – самая высокая ценность, к которой мы все стремимся", - добавила Вуйнович.Представитель ВОЗ в России назвала пандемию коронавируса "самой заметной, но не самой смертоносной", отметив, что другие инфекции по-прежнему "стоят начеку"."Пандемия COVID-19 еще не завершена, еще многое предстоит сделать. В частности, преодолеть разрыв в охвате вакцинацией между различными странами", - заключила Вуйнович.
https://ria.ru/20221024/koronavirus-1826276385.html
https://ria.ru/20221003/voz-1821078248.html
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здоровье - общество, мелита вуйнович, россия, воз
Здоровье - Общество, Мелита Вуйнович, Россия, ВОЗ
17:31 25.10.2022 (обновлено: 18:02 25.10.2022)
ВОЗ надеется на усиление роли России в борьбе за укрепление здоровья людей
Представитель ВОЗ Вуйнович надеется на усиление роли России в укреплении здоровья людей
C.-ПЕТЕРБУРГ, 25 окт – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает на упрочение роли России в борьбе за укрепление здоровья людей, сообщила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.
"Я хочу напомнить, что во времена холодной войны Советский Союз на какое-то время ушел (из мировой системы здравоохранения – ред.)… и вернулся через Всемирную ассамблею здравоохранения с инициативой о ликвидации оспы (в 1958 году – ред.). Это был самый большой успех всемирной медицины – ликвидация такого врага, каким был вирус оспы", - сказала Вуйнович на Петербургском международном форуме здоровья.
"Сегодня мы снова в похожем мире, когда (сложилась) очень комплексная геополитическая ситуация и очень комплексная эпидемиологическая ситуация. Так что мы очень надеемся на такую инициативу, что снова можем разобраться в ситуации с вашей помощью и поставить здоровье выше всего другого. Потому что здоровье каждого человека – самая высокая ценность, к которой мы все стремимся", - добавила Вуйнович.
Представитель ВОЗ в России назвала пандемию коронавируса "самой заметной, но не самой смертоносной", отметив, что другие инфекции по-прежнему "стоят начеку".
"Пандемия COVID-19 еще не завершена, еще многое предстоит сделать. В частности, преодолеть разрыв в охвате вакцинацией между различными странами", - заключила Вуйнович.