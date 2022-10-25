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Врач предупредил о последствиях наблюдения солнечного затмения - РИА Новости, 25.10.2022
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Врач предупредил о последствиях наблюдения солнечного затмения
Врач предупредил о последствиях наблюдения солнечного затмения - РИА Новости, 25.10.2022
Врач предупредил о последствиях наблюдения солнечного затмения
Солнечное затмение способно вызвать у человека приступ мигрени, повышение давления, а если смотреть на солнце без защиты, то в момент смещения Луны можно... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T15:39
2022-10-25T15:39
здоровье - общество
валерий вечорко
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Солнечное затмение способно вызвать у человека приступ мигрени, повышение давления, а если смотреть на солнце без защиты, то в момент смещения Луны можно получить очень сильный ожог сетчатки, написал в своем Telegram-канале главврач столичной больницы №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко.Ранее в Московском планетарии сообщили, что жители России могут наблюдать частное затмение Солнца 25 октября с 12.00 и до 16.01 по московскому времени, в том числе в Москве, но лучше всего астрономическое явление будет видно из ХМАО."Затмение способно вызвать у человека мигрень, а также повышение давления. У многих оно влияет на психоэмоциональный фон, но побороть тревогу достаточно просто — достаточно "изменить угол обзора", чтобы посмотреть на это удивительное природное явления не с опаской, а с интересом", - отметил Вечорко.По его словам, если смотреть на солнце без защиты, то в момент смещения Луны можно "схватить" очень сильный ожог сетчатки. Причем поскольку зрачок в этот момент узкий, происходит ожог именно в центральной части, в макуле, таким образом можно сильно повредить центральное зрение, что не подлежит восстановлению в будущем. "Поэтому если уж очень любопытно, то любуемся затмением через рентгеновские снимки, CD-диски или гибкие диски, различные тонированные и затемнённые поверхности. Помним, что обычные солнечные очки не спасут", - уточнил врач.
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здоровье - общество, валерий вечорко, россия
Здоровье - Общество, Валерий Вечорко, Россия
15:39 25.10.2022
 
Врач предупредил о последствиях наблюдения солнечного затмения

Врач Вечорко: солнечное затмение может вызвать приступ мигрени и ожог сетчатки

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичное солнечное затмение
Частичное солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичное солнечное затмение. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Солнечное затмение способно вызвать у человека приступ мигрени, повышение давления, а если смотреть на солнце без защиты, то в момент смещения Луны можно получить очень сильный ожог сетчатки, написал в своем Telegram-канале главврач столичной больницы №15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко.
Ранее в Московском планетарии сообщили, что жители России могут наблюдать частное затмение Солнца 25 октября с 12.00 и до 16.01 по московскому времени, в том числе в Москве, но лучше всего астрономическое явление будет видно из ХМАО.
"Затмение способно вызвать у человека мигрень, а также повышение давления. У многих оно влияет на психоэмоциональный фон, но побороть тревогу достаточно просто — достаточно "изменить угол обзора", чтобы посмотреть на это удивительное природное явления не с опаской, а с интересом", - отметил Вечорко.
По его словам, если смотреть на солнце без защиты, то в момент смещения Луны можно "схватить" очень сильный ожог сетчатки. Причем поскольку зрачок в этот момент узкий, происходит ожог именно в центральной части, в макуле, таким образом можно сильно повредить центральное зрение, что не подлежит восстановлению в будущем. "Поэтому если уж очень любопытно, то любуемся затмением через рентгеновские снимки, CD-диски или гибкие диски, различные тонированные и затемнённые поверхности. Помним, что обычные солнечные очки не спасут", - уточнил врач.
Частичное солнечное затмение, наблюдаемое в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
13:06
Солнечное затмение наблюдается в Москве
 
Здоровье - ОбществоВалерий ВечоркоРоссия
 
 
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