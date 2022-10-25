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Солнечное затмение наблюдается в Москве - РИА Новости, 25.10.2022
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Солнечное затмение наблюдается в Москве
Солнечное затмение наблюдается в Москве - РИА Новости, 25.10.2022
Солнечное затмение наблюдается в Москве
Солнечное затмение наблюдается в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:06
2022-10-25T16:24
москва
космос - риа наука
луна
солнце
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Солнечное затмение наблюдается в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости.На голубом безоблачном небе видно, как Луна с нижней левой стороны частично закрывает солнечный диск.Кроме того, в парке Горького возле обсерватории выстроилась большая очередь из москвичей, которые хотят посмотреть на солнечное затмение в телескоп. Среди них много детей и пожилых людей. Те, кому не терпится поскорее увидеть заслоненное солнце, рассматривают его через диски. Также астрономическое явление транслируется на большой экран внутри павильона.Ранее сообщалось, что во вторник москвичи смогут увидеть солнечное затмение из-за малооблачной погоды. Отмечалось, что пик затмения достигнет максимума к 13:38, а в 14:51 закончится. Кроме того, уточнялось, что Луна закроет Солнце примерно на 70,9 процента.
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москва, космос - риа наука, луна, солнце
Москва, Космос - РИА Наука, Луна, Солнце
13:06 25.10.2022 (обновлено: 16:24 25.10.2022)
 
Солнечное затмение наблюдается в Москве

В Москве наблюдается частичное солнечное затмение

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЧастичное солнечное затмение, наблюдаемое в Москве
Частичное солнечное затмение, наблюдаемое в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Частичное солнечное затмение, наблюдаемое в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Солнечное затмение наблюдается в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
На голубом безоблачном небе видно, как Луна с нижней левой стороны частично закрывает солнечный диск.
Кроме того, в парке Горького возле обсерватории выстроилась большая очередь из москвичей, которые хотят посмотреть на солнечное затмение в телескоп. Среди них много детей и пожилых людей. Те, кому не терпится поскорее увидеть заслоненное солнце, рассматривают его через диски. Также астрономическое явление транслируется на большой экран внутри павильона.
Ранее сообщалось, что во вторник москвичи смогут увидеть солнечное затмение из-за малооблачной погоды. Отмечалось, что пик затмения достигнет максимума к 13:38, а в 14:51 закончится. Кроме того, уточнялось, что Луна закроет Солнце примерно на 70,9 процента.
Где и когда в России можно увидеть кольцеобразное солнечное затмение
8 июня 2021, 10:15Инфографика
Где и когда в России можно увидеть кольцеобразное солнечное затмение
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