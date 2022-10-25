https://ria.ru/20221025/zatmenie-1826600820.html

Солнечное затмение наблюдается в Москве

Солнечное затмение наблюдается в Москве - РИА Новости, 25.10.2022

Солнечное затмение наблюдается в Москве

Солнечное затмение наблюдается в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:06

2022-10-25T13:06

2022-10-25T16:24

москва

космос - риа наука

луна

солнце

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Солнечное затмение наблюдается в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости.На голубом безоблачном небе видно, как Луна с нижней левой стороны частично закрывает солнечный диск.Кроме того, в парке Горького возле обсерватории выстроилась большая очередь из москвичей, которые хотят посмотреть на солнечное затмение в телескоп. Среди них много детей и пожилых людей. Те, кому не терпится поскорее увидеть заслоненное солнце, рассматривают его через диски. Также астрономическое явление транслируется на большой экран внутри павильона.Ранее сообщалось, что во вторник москвичи смогут увидеть солнечное затмение из-за малооблачной погоды. Отмечалось, что пик затмения достигнет максимума к 13:38, а в 14:51 закончится. Кроме того, уточнялось, что Луна закроет Солнце примерно на 70,9 процента.

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, космос - риа наука, луна, солнце