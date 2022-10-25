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Россия передала МАГАТЭ замечания об идее защитной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 25.10.2022
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Россия передала МАГАТЭ замечания об идее защитной зоны вокруг ЗАЭС
Россия передала МАГАТЭ замечания об идее защитной зоны вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 25.10.2022
Россия передала МАГАТЭ замечания об идее защитной зоны вокруг ЗАЭС
Россия передала МАГАТЭ свои замечания по поводу идеи ее гендиректора Рафаэля Гросси создать "защитную зону" вокруг Запорожской АЭС, в том время как Украина на... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:21
2022-10-25T16:24
магатэ
михаил ульянов (дипломат)
россия
запорожская аэс
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия передала МАГАТЭ свои замечания по поводу идеи ее гендиректора Рафаэля Гросси создать "защитную зону" вокруг Запорожской АЭС, в том время как Украина на предложение международного атомного агентства пока так и не ответила, заявил во вторник постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов."Гросси, гендиректор МАГАТЭ предложил альтернативную (демилитаризации ЗАЭС - ред.) концепцию - создание зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности. Ее суть в двух словах состоит в том, что нельзя стрелять с территории станции и нельзя стрелять по этой станции. Вполне разумная идея, которую мы в целом поддерживаем. Но, как всегда, вопрос в деталях", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".Постпред РФ сообщил, что в конце сентября в Нью-Йорке гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "передал свои наброски министрам иностранных дел России и Украины."Мы отреагировали. 11 октября в день когда наш президент принял Гросси, перед этой встречей были консультации. Мы передали свои замечания, предложения по содержанию возможной договоренности, а вот украинцы пока этого, насколько я знаю, не сделали, хотя времени прошло уже много", - сказал Ульянов."Основные вопросы, которые предстоит решить, - это географические параметры зоны. То ли территория станции как таковая, что было бы, наверное, рациональным решением. То ли захватить какую-то территорию вокруг станции - все это предмет для обсуждения. И еще один важный момент - мониторинг, кто будет осуществлять мониторинг за соблюдением этой договоренности. Здесь есть только предварительные соображения, получит ли развитие эта идея - не знаю. Сам Гросси настроен очень решительно продвигать эту мысль, но все зависит от украинской стороны", - отметил российский постпред.При этом он подчеркнул, что "рассуждения о демилитаризации (атомной станции) совершенно неуместны, потому что ее никогда никто не милитаризовал", там нет российских войск и тяжелых вооружений, но "есть Росгвардия, выполняющая необходимые охранные функции".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
https://ria.ru/20221025/magate-1826663414.html
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магатэ, михаил ульянов (дипломат), россия, запорожская аэс
МАГАТЭ, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Запорожская АЭС
16:21 25.10.2022 (обновлено: 16:24 25.10.2022)
 
Россия передала МАГАТЭ замечания об идее защитной зоны вокруг ЗАЭС

Постпред при МАГАТЭ Ульянов: Россия передала замечания об идее защитной зоны вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия передала МАГАТЭ свои замечания по поводу идеи ее гендиректора Рафаэля Гросси создать "защитную зону" вокруг Запорожской АЭС, в том время как Украина на предложение международного атомного агентства пока так и не ответила, заявил во вторник постпред РФ при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
"Гросси, гендиректор МАГАТЭ предложил альтернативную (демилитаризации ЗАЭС - ред.) концепцию - создание зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности. Ее суть в двух словах состоит в том, что нельзя стрелять с территории станции и нельзя стрелять по этой станции. Вполне разумная идея, которую мы в целом поддерживаем. Но, как всегда, вопрос в деталях", - сказал Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".
Постпред РФ сообщил, что в конце сентября в Нью-Йорке гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси "передал свои наброски министрам иностранных дел России и Украины.
"Мы отреагировали. 11 октября в день когда наш президент принял Гросси, перед этой встречей были консультации. Мы передали свои замечания, предложения по содержанию возможной договоренности, а вот украинцы пока этого, насколько я знаю, не сделали, хотя времени прошло уже много", - сказал Ульянов.
Делегаты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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"Основные вопросы, которые предстоит решить, - это географические параметры зоны. То ли территория станции как таковая, что было бы, наверное, рациональным решением. То ли захватить какую-то территорию вокруг станции - все это предмет для обсуждения. И еще один важный момент - мониторинг, кто будет осуществлять мониторинг за соблюдением этой договоренности. Здесь есть только предварительные соображения, получит ли развитие эта идея - не знаю. Сам Гросси настроен очень решительно продвигать эту мысль, но все зависит от украинской стороны", - отметил российский постпред.
При этом он подчеркнул, что "рассуждения о демилитаризации (атомной станции) совершенно неуместны, потому что ее никогда никто не милитаризовал", там нет российских войск и тяжелых вооружений, но "есть Росгвардия, выполняющая необходимые охранные функции".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
02:25
Глава МАГАТЭ поблагодарил США за усилия по созданию защитной зоны у ЗАЭС
 
МАГАТЭМихаил Ульянов (дипломат)РоссияЗапорожская АЭС
 
 
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