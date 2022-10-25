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СМИ: аресты в "Мотор Сич" могут навредить военной промышленности Украины - РИА Новости, 25.10.2022
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СМИ: аресты в "Мотор Сич" могут навредить военной промышленности Украины
СМИ: аресты в "Мотор Сич" могут навредить военной промышленности Украины - РИА Новости, 25.10.2022
СМИ: аресты в "Мотор Сич" могут навредить военной промышленности Украины
Дело с задержаниями в "Мотор Сич" может переломить последнюю спасительную соломинку для украинской военной промышленности, которая уже находится на грани, пишет РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T23:17
2022-10-25T23:17
в мире
владимир зеленский
михаил подоляк
вячеслав богуслаев
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мотор сич
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ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Дело с задержаниями в "Мотор Сич" может переломить последнюю спасительную соломинку для украинской военной промышленности, которая уже находится на грани, пишет во вторник китайская государственная газета "Хуаньцю Шибао".Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.Газета приводит мнение пожелавшего сохранить анонимность военного эксперта, который, отвечая на вопрос о том, повлияет ли эта ситуация на украинскую военную промышленность, отметил, что это зависит от того, будет ли больше "причастных" к этому делу лиц, особенно технического персонала.Кроме того, отметил он, все также зависит и от последующей политики украинских высокопоставленных чиновников, ведь мало стран, которые заинтересованы в покупке украинской военной продукции, но также и мало стран, куда Украина заинтересована ее продавать."Если Украина не будет проявлять инициативу и активно развивать рынок, а будет слепо стоять в очереди, украинская военная промышленность может потерять свой последний шанс", - указал эксперт, мнение которого приводит издание.В понедельник Служба безопасности Украины заявила, что Шеченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не исключил обмен директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военных.
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в мире, владимир зеленский, михаил подоляк, вячеслав богуслаев, украина, россия, киев, мотор сич, ростех, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
В мире, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Вячеслав Богуслаев, Украина, Россия, Киев, Мотор Сич, Ростех, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
23:17 25.10.2022
 
СМИ: аресты в "Мотор Сич" могут навредить военной промышленности Украины

"Хуаньцю Шибао": задержания в "Мотор Сич" могут навредить военной промышленности Украины

CC0 / Mixabest / Запорожье - Мотор-СичАдминистративное здание предприятия "Мотор Сич"
Административное здание предприятия Мотор Сич - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
CC0 / Mixabest / Запорожье - Мотор-Сич
Административное здание предприятия "Мотор Сич". Архивное фото
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ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Дело с задержаниями в "Мотор Сич" может переломить последнюю спасительную соломинку для украинской военной промышленности, которая уже находится на грани, пишет во вторник китайская государственная газета "Хуаньцю Шибао".
Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.
Газета приводит мнение пожелавшего сохранить анонимность военного эксперта, который, отвечая на вопрос о том, повлияет ли эта ситуация на украинскую военную промышленность, отметил, что это зависит от того, будет ли больше "причастных" к этому делу лиц, особенно технического персонала.
"Если будет задержано больше технического персонала, это может переломить последнюю спасительную соломинку для украинской военной промышленности, которая и без того находится в крайне опасном положении", – приводит газета мнение эксперта.
Кроме того, отметил он, все также зависит и от последующей политики украинских высокопоставленных чиновников, ведь мало стран, которые заинтересованы в покупке украинской военной продукции, но также и мало стран, куда Украина заинтересована ее продавать.
"Если Украина не будет проявлять инициативу и активно развивать рынок, а будет слепо стоять в очереди, украинская военная промышленность может потерять свой последний шанс", - указал эксперт, мнение которого приводит издание.
В понедельник Служба безопасности Украины заявила, что Шеченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не исключил обмен директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военных.
Президент компании Мотор Сич Вячеслав Богуслаев - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
11:54Специальная военная операция на Украине
Офис Зеленского не исключил обмен директора "Мотор Сич"
 
В миреВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякВячеслав БогуслаевУкраинаРоссияКиевМотор СичРостехСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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