https://ria.ru/20221025/zaderzhaniya-1826786744.html

СМИ: аресты в "Мотор Сич" могут навредить военной промышленности Украины

СМИ: аресты в "Мотор Сич" могут навредить военной промышленности Украины - РИА Новости, 25.10.2022

СМИ: аресты в "Мотор Сич" могут навредить военной промышленности Украины

Дело с задержаниями в "Мотор Сич" может переломить последнюю спасительную соломинку для украинской военной промышленности, которая уже находится на грани, пишет РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T23:17

2022-10-25T23:17

2022-10-25T23:17

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михаил подоляк

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ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости. Дело с задержаниями в "Мотор Сич" может переломить последнюю спасительную соломинку для украинской военной промышленности, которая уже находится на грани, пишет во вторник китайская государственная газета "Хуаньцю Шибао".Служба безопасности Украины 23 октября заявила о задержании директора украинского завода "Мотор Сич" и начальника департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их подозревают в сотрудничестве с Россией. В СБУ утверждают, что задержанные наладили транснациональные каналы поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в другую страну – якобы они "действовали в сговоре" с представителями "Ростеха". В российской госкорпорации заявили, что "Ростех" провел импортозамещение и не сотрудничает с "Мотор Сич" с 2014 года.Газета приводит мнение пожелавшего сохранить анонимность военного эксперта, который, отвечая на вопрос о том, повлияет ли эта ситуация на украинскую военную промышленность, отметил, что это зависит от того, будет ли больше "причастных" к этому делу лиц, особенно технического персонала.Кроме того, отметил он, все также зависит и от последующей политики украинских высокопоставленных чиновников, ведь мало стран, которые заинтересованы в покупке украинской военной продукции, но также и мало стран, куда Украина заинтересована ее продавать."Если Украина не будет проявлять инициативу и активно развивать рынок, а будет слепо стоять в очереди, украинская военная промышленность может потерять свой последний шанс", - указал эксперт, мнение которого приводит издание.В понедельник Служба безопасности Украины заявила, что Шеченковский районный суд Киева арестовал Богуслаева на 60 дней. Аналогичная мера пресечения была избрана и для директора департамента внешнеэкономической деятельности "Мотор Сич" Олега Дзюбы. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк не исключил обмен директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военных.

https://ria.ru/20221025/motorsich-1826481053.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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