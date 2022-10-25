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Парламент Якутии принял региональный бюджет на 2023 год в первом чтении - РИА Новости, 25.10.2022
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https://ria.ru/20221025/yakutiya-1826427912.html
Парламент Якутии принял региональный бюджет на 2023 год в первом чтении
Парламент Якутии принял региональный бюджет на 2023 год в первом чтении - РИА Новости, 25.10.2022
Парламент Якутии принял региональный бюджет на 2023 год в первом чтении
Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии единогласно приняли бюджет республики на 2023 год в первом чтении, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T08:43
2022-10-25T08:43
республика саха (якутия)
экономика
республика саха (якутия)
айсен николаев
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ЯКУТСК, 25 окт – РИА Новости. Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии единогласно приняли бюджет республики на 2023 год в первом чтении, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram."Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) единогласно приняли бюджет Якутии на 2023 год в первом чтении. Уверен, что работа по формированию бюджета будет продолжена совместно с народными депутатами. Правительство республики рассмотрит все внесённые сегодня замечания и предложения. До 1 декабря мы в окончательном чтении примем бюджет, который будет помогать нашей республике развиваться и идти вперед", - рассказал Николаев.Общий объём доходов госбюджета республики на 2023 год составит свыше 257 миллиардов рублей, из которых 109 миллиардов – безвозмездные поступления. Расходы бюджета составят порядка 260 миллиардов рублей.В ходе рассмотрения на пленарном заседании депутатами было отмечено, что дотации Якутии в 2023 году из федерального бюджета не будут сокращены. Все предложения главы региона по мерам помощи семьям военнослужащих поддержаны.Правительству республики предстоит рассмотреть внесённые депутатами замечания и предложения. Принятие бюджета в окончательном чтении запланировано до первого декабря.
https://ria.ru/20220926/yakutiya-1819596145.html
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экономика, республика саха (якутия), айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Экономика, Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев
08:43 25.10.2022
 
Парламент Якутии принял региональный бюджет на 2023 год в первом чтении

Глава Якутии Николаев: парламент принял региональный бюджет на 2023 год в первом чтении

© Фото : Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)
Здание Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Архивное фото
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ЯКУТСК, 25 окт – РИА Новости. Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии единогласно приняли бюджет республики на 2023 год в первом чтении, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram.
"Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) единогласно приняли бюджет Якутии на 2023 год в первом чтении. Уверен, что работа по формированию бюджета будет продолжена совместно с народными депутатами. Правительство республики рассмотрит все внесённые сегодня замечания и предложения. До 1 декабря мы в окончательном чтении примем бюджет, который будет помогать нашей республике развиваться и идти вперед", - рассказал Николаев.
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Общий объём доходов госбюджета республики на 2023 год составит свыше 257 миллиардов рублей, из которых 109 миллиардов – безвозмездные поступления. Расходы бюджета составят порядка 260 миллиардов рублей.
В ходе рассмотрения на пленарном заседании депутатами было отмечено, что дотации Якутии в 2023 году из федерального бюджета не будут сокращены. Все предложения главы региона по мерам помощи семьям военнослужащих поддержаны.
Правительству республики предстоит рассмотреть внесённые депутатами замечания и предложения. Принятие бюджета в окончательном чтении запланировано до первого декабря.
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