https://ria.ru/20221025/yakutiya-1826427912.html

Парламент Якутии принял региональный бюджет на 2023 год в первом чтении

Парламент Якутии принял региональный бюджет на 2023 год в первом чтении - РИА Новости, 25.10.2022

Парламент Якутии принял региональный бюджет на 2023 год в первом чтении

Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии единогласно приняли бюджет республики на 2023 год в первом чтении, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T08:43

2022-10-25T08:43

2022-10-25T08:43

республика саха (якутия)

экономика

республика саха (якутия)

айсен николаев

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ЯКУТСК, 25 окт – РИА Новости. Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии единогласно приняли бюджет республики на 2023 год в первом чтении, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram."Депутаты Госсобрания (Ил Тумэн) единогласно приняли бюджет Якутии на 2023 год в первом чтении. Уверен, что работа по формированию бюджета будет продолжена совместно с народными депутатами. Правительство республики рассмотрит все внесённые сегодня замечания и предложения. До 1 декабря мы в окончательном чтении примем бюджет, который будет помогать нашей республике развиваться и идти вперед", - рассказал Николаев.Общий объём доходов госбюджета республики на 2023 год составит свыше 257 миллиардов рублей, из которых 109 миллиардов – безвозмездные поступления. Расходы бюджета составят порядка 260 миллиардов рублей.В ходе рассмотрения на пленарном заседании депутатами было отмечено, что дотации Якутии в 2023 году из федерального бюджета не будут сокращены. Все предложения главы региона по мерам помощи семьям военнослужащих поддержаны.Правительству республики предстоит рассмотреть внесённые депутатами замечания и предложения. Принятие бюджета в окончательном чтении запланировано до первого декабря.

https://ria.ru/20220926/yakutiya-1819596145.html

https://ria.ru/20221005/yakutiya-1821630264.html

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Ольга Фомченкова

экономика, республика саха (якутия), айсен николаев