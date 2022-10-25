https://ria.ru/20221025/vzyatka-1826463101.html

В Нижнем Новгороде задержали чиновника, курирующего оборот алкоголя

В Нижнем Новгороде задержали чиновника, курирующего оборот алкоголя - РИА Новости, 25.10.2022

В Нижнем Новгороде задержали чиновника, курирующего оборот алкоголя

Начальник одного из отделов межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу задержан в Нижнем Новгороде при получении... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T11:14

2022-10-25T11:14

2022-10-25T11:23

происшествия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Начальник одного из отделов межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу задержан в Нижнем Новгороде при получении взятки, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.По версии следствия, с 2015 по 2022 год обвиняемый через посредника получал деньги от представителя фирмы за то, чтобы закрывать глаза на нарушения в производстве и оптовой торговле алкогольными напитками, не привлекать к административной ответственности."В настоящее время следователи располагают сведениями о том, что сумма взятки превышает 800 тысяч рублей. Окончательная сумма будет установлена в ходе расследования", - говорится в сообщении регионального СУСК.Противоправная деятельность чиновника выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ по региону. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)."При получении очередной части взятки фигурант был задержан на территории Нижнего Новгорода. Вину по предъявленному обвинению он не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20221021/mchs-1825597414.html

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нижний новгород

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Влада Копылова

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Влада Копылова

происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)