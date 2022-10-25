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В Нижнем Новгороде задержали чиновника, курирующего оборот алкоголя - РИА Новости, 25.10.2022
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В Нижнем Новгороде задержали чиновника, курирующего оборот алкоголя
В Нижнем Новгороде задержали чиновника, курирующего оборот алкоголя - РИА Новости, 25.10.2022
В Нижнем Новгороде задержали чиновника, курирующего оборот алкоголя
Начальник одного из отделов межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу задержан в Нижнем Новгороде при получении... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:14
2022-10-25T11:23
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Начальник одного из отделов межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу задержан в Нижнем Новгороде при получении взятки, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.По версии следствия, с 2015 по 2022 год обвиняемый через посредника получал деньги от представителя фирмы за то, чтобы закрывать глаза на нарушения в производстве и оптовой торговле алкогольными напитками, не привлекать к административной ответственности."В настоящее время следователи располагают сведениями о том, что сумма взятки превышает 800 тысяч рублей. Окончательная сумма будет установлена в ходе расследования", - говорится в сообщении регионального СУСК.Противоправная деятельность чиновника выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ по региону. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)."При получении очередной части взятки фигурант был задержан на территории Нижнего Новгорода. Вину по предъявленному обвинению он не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20221021/mchs-1825597414.html
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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Следственный комитет России (СК РФ)
11:14 25.10.2022 (обновлено: 11:23 25.10.2022)
 
В Нижнем Новгороде задержали чиновника, курирующего оборот алкоголя

В Нижнем Новгороде при получении взятки задержали чиновника, курирующего оборот алкоголя

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 окт - РИА Новости. Начальник одного из отделов межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу задержан в Нижнем Новгороде при получении взятки, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
По версии следствия, с 2015 по 2022 год обвиняемый через посредника получал деньги от представителя фирмы за то, чтобы закрывать глаза на нарушения в производстве и оптовой торговле алкогольными напитками, не привлекать к административной ответственности.
Владимир Репин - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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Главу управления МЧС Репина арестовали за взятку
"В настоящее время следователи располагают сведениями о том, что сумма взятки превышает 800 тысяч рублей. Окончательная сумма будет установлена в ходе расследования", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Противоправная деятельность чиновника выявлена и пресечена оперативными сотрудниками УФСБ по региону. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
"При получении очередной части взятки фигурант был задержан на территории Нижнего Новгорода. Вину по предъявленному обвинению он не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркивается в сообщении.
Дым на месте пожара в резервуаре с остатками нефтепродуктов в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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ПроисшествияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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