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В Тамбовской области начались выплаты мобилизованным
В Тамбовской области начались выплаты мобилизованным - РИА Новости, 25.10.2022
В Тамбовской области начались выплаты мобилизованным
В Тамбовской области во вторник стартовал процесс выплат мобилизованным, в соответствии с распоряжением главы региона Максима Егорова каждый мобилизованный... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T16:18
2022-10-25T16:18
2022-10-25T16:19
тамбовская область
максим егоров
частичная мобилизация в россии
общество
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ТАМБОВ, 25 окт - РИА Новости. В Тамбовской области во вторник стартовал процесс выплат мобилизованным, в соответствии с распоряжением главы региона Максима Егорова каждый мобилизованный получит единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.Средства выделены из областного бюджета, деньги поступят на персональный счет военнослужащего.Выплата не предполагает заявлений и подтверждений о мобилизации справками, начисляется автоматически по спискам, предоставленным из военкомата.Мы сделали систему перечисления средств максимально удобной, без бюрократических барьеров. В ежедневном режиме вместе с воинскими частями и службой социальной защиты отрабатываем, кому и чем необходимо помочь. Речь идет о нуждах самих мобилизованных и их семьях. Для этого используются средства благотворительного фонда "Развитие Тамбовщины. Спасибо всем неравнодушным тамбовчанам, благодаря которым в фонд уже перечислены более 86 миллионов рублей, - сказал Егоров.
https://ria.ru/20221005/tambovschina-1821661392.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим егоров, частичная мобилизация в россии, общество
Тамбовская область, Максим Егоров, Частичная мобилизация в России, Общество