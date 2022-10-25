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В Тамбовской области начались выплаты мобилизованным

В Тамбовской области начались выплаты мобилизованным - РИА Новости, 25.10.2022

В Тамбовской области начались выплаты мобилизованным

В Тамбовской области во вторник стартовал процесс выплат мобилизованным, в соответствии с распоряжением главы региона Максима Егорова каждый мобилизованный... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T16:18

2022-10-25T16:18

2022-10-25T16:19

тамбовская область

максим егоров

частичная мобилизация в россии

общество

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ТАМБОВ, 25 окт - РИА Новости. В Тамбовской области во вторник стартовал процесс выплат мобилизованным, в соответствии с распоряжением главы региона Максима Егорова каждый мобилизованный получит единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.Средства выделены из областного бюджета, деньги поступят на персональный счет военнослужащего.Выплата не предполагает заявлений и подтверждений о мобилизации справками, начисляется автоматически по спискам, предоставленным из военкомата.Мы сделали систему перечисления средств максимально удобной, без бюрократических барьеров. В ежедневном режиме вместе с воинскими частями и службой социальной защиты отрабатываем, кому и чем необходимо помочь. Речь идет о нуждах самих мобилизованных и их семьях. Для этого используются средства благотворительного фонда "Развитие Тамбовщины. Спасибо всем неравнодушным тамбовчанам, благодаря которым в фонд уже перечислены более 86 миллионов рублей, - сказал Егоров.

https://ria.ru/20221005/tambovschina-1821661392.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, частичная мобилизация в россии, общество