https://ria.ru/20221025/vstrecha-1826705839.html
Путин обсудил с президентом Гвинеи-Бисау проблему борьбы с пиратством
Путин обсудил с президентом Гвинеи-Бисау проблему борьбы с пиратством - РИА Новости, 25.10.2022
Путин обсудил с президентом Гвинеи-Бисау проблему борьбы с пиратством
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что вопросы борьбы с морским пиратством и согласование позиций РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:17
2022-10-25T17:17
2022-10-25T17:19
гвинея-бисау
в мире
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826661936_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_9ca6c22f60c05f3094a64af1f7979151.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что вопросы борьбы с морским пиратством и согласование позиций в рыболовной отрасли очень востребованы."Это востребованное направление сотрудничества... имея в виду и морское пиратство. То, о чем мы говорили – согласовывать единую позицию", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221025/putin-1826705112.html
гвинея-бисау
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826661936_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_72fd7d49718fcf8bfb5a9081180955a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гвинея-бисау, в мире, владимир путин, россия
Гвинея-Бисау, В мире, Владимир Путин, Россия
17:17 25.10.2022 (обновлено: 17:19 25.10.2022)
Путин обсудил с президентом Гвинеи-Бисау проблему борьбы с пиратством
Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау: борьба с пиратством очень востребована