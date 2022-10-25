https://ria.ru/20221025/vstrecha-1826705839.html

Путин обсудил с президентом Гвинеи-Бисау проблему борьбы с пиратством

Путин обсудил с президентом Гвинеи-Бисау проблему борьбы с пиратством - РИА Новости, 25.10.2022

Путин обсудил с президентом Гвинеи-Бисау проблему борьбы с пиратством

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что вопросы борьбы с морским пиратством и согласование позиций РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:17

2022-10-25T17:17

2022-10-25T17:19

гвинея-бисау

в мире

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826661936_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_9ca6c22f60c05f3094a64af1f7979151.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что вопросы борьбы с морским пиратством и согласование позиций в рыболовной отрасли очень востребованы."Это востребованное направление сотрудничества... имея в виду и морское пиратство. То, о чем мы говорили – согласовывать единую позицию", - сказал Путин.

https://ria.ru/20221025/putin-1826705112.html

гвинея-бисау

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гвинея-бисау, в мире, владимир путин, россия