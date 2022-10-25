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Путин обсудил с президентом Гвинеи-Бисау проблему борьбы с пиратством - РИА Новости, 25.10.2022
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Путин обсудил с президентом Гвинеи-Бисау проблему борьбы с пиратством
Путин обсудил с президентом Гвинеи-Бисау проблему борьбы с пиратством - РИА Новости, 25.10.2022
Путин обсудил с президентом Гвинеи-Бисау проблему борьбы с пиратством
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что вопросы борьбы с морским пиратством и согласование позиций РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:17
2022-10-25T17:19
гвинея-бисау
в мире
владимир путин
россия
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что вопросы борьбы с морским пиратством и согласование позиций в рыболовной отрасли очень востребованы."Это востребованное направление сотрудничества... имея в виду и морское пиратство. То, о чем мы говорили – согласовывать единую позицию", - сказал Путин.
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гвинея-бисау, в мире, владимир путин, россия
Гвинея-Бисау, В мире, Владимир Путин, Россия
17:17 25.10.2022 (обновлено: 17:19 25.10.2022)
 
Путин обсудил с президентом Гвинеи-Бисау проблему борьбы с пиратством

Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау: борьба с пиратством очень востребована

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало заявил, что вопросы борьбы с морским пиратством и согласование позиций в рыболовной отрасли очень востребованы.
"Это востребованное направление сотрудничества... имея в виду и морское пиратство. То, о чем мы говорили – согласовывать единую позицию", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
17:15
Путин заявил об идее создания в России больших рыболовных траулеров
 
Гвинея-БисауВ миреВладимир ПутинРоссия
 
 
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