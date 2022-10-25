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Американский политолог сделал неутешительный прогноз для Украины

Американский политолог сделал неутешительный прогноз для Украины - РИА Новости, 25.10.2022

Американский политолог сделал неутешительный прогноз для Украины

Возвращение Дональда Трампа на политическую арену может изменить нынешний курс США по поддержке Украины, пишет политолог Роберт Фарли в статье для 19FortyFive. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T04:16

2022-10-25T04:16

2022-10-25T11:59

в мире

дональд трамп

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Возвращение Дональда Трампа на политическую арену может изменить нынешний курс США по поддержке Украины, пишет политолог Роберт Фарли в статье для 19FortyFive.По мнению автора, Трамп остается значимой силой в американской политике. Экс-президент имел дружественные отношения с Владимиром Путиным, и его внешнеполитические идеи по-прежнему контрастируют с мнениями многих внутри самой республиканской партии.При этом Фарли предупреждает, что если судебные иски против Трампа возымеют успех, то бывший президент, скорее всего, не сможет участвовать в выборах 2024 года. Однако если Трамп выиграет дела, тогда все возможно, полагает автор.Сейчас в американской политике сложился непривычный внешнеполитический консенсус: для большинства кандидатов нет смысла включать эту повестку в свою программу. Но в 2024 году все может резко измениться, заключил Фарли.Трамп постоянно критикует действующую администрацию, в том числе и в отношении конфликта на Украине. Так, он заявлял, что если бы остался во главе Белого дома, то не допустил бы самой эскалации, а президент России Владимир Путин, по его словам, "никогда бы не пошел на это". Кроме того, бывший президент призывал немедленно начать переговоры, иначе ситуация на Украине, по его мнению, может перерасти в третью мировую войну.

https://ria.ru/20221025/bremya-1826416197.html

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в мире, дональд трамп, украина, сша