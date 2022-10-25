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Американский политолог сделал неутешительный прогноз для Украины - РИА Новости, 25.10.2022
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Американский политолог сделал неутешительный прогноз для Украины
Американский политолог сделал неутешительный прогноз для Украины - РИА Новости, 25.10.2022
Американский политолог сделал неутешительный прогноз для Украины
Возвращение Дональда Трампа на политическую арену может изменить нынешний курс США по поддержке Украины, пишет политолог Роберт Фарли в статье для 19FortyFive. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T04:16
2022-10-25T11:59
в мире
дональд трамп
украина
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Возвращение Дональда Трампа на политическую арену может изменить нынешний курс США по поддержке Украины, пишет политолог Роберт Фарли в статье для 19FortyFive.По мнению автора, Трамп остается значимой силой в американской политике. Экс-президент имел дружественные отношения с Владимиром Путиным, и его внешнеполитические идеи по-прежнему контрастируют с мнениями многих внутри самой республиканской партии.При этом Фарли предупреждает, что если судебные иски против Трампа возымеют успех, то бывший президент, скорее всего, не сможет участвовать в выборах 2024 года. Однако если Трамп выиграет дела, тогда все возможно, полагает автор.Сейчас в американской политике сложился непривычный внешнеполитический консенсус: для большинства кандидатов нет смысла включать эту повестку в свою программу. Но в 2024 году все может резко измениться, заключил Фарли.Трамп постоянно критикует действующую администрацию, в том числе и в отношении конфликта на Украине. Так, он заявлял, что если бы остался во главе Белого дома, то не допустил бы самой эскалации, а президент России Владимир Путин, по его словам, "никогда бы не пошел на это". Кроме того, бывший президент призывал немедленно начать переговоры, иначе ситуация на Украине, по его мнению, может перерасти в третью мировую войну.
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в мире, дональд трамп, украина, сша
В мире, Дональд Трамп, Украина, США
04:16 25.10.2022 (обновлено: 11:59 25.10.2022)
 
Американский политолог сделал неутешительный прогноз для Украины

Политолог Фарли назвал возвращение Трампа фактором, влияющим на курс США по Украине

© AP Photo / John LocherБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / John Locher
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Возвращение Дональда Трампа на политическую арену может изменить нынешний курс США по поддержке Украины, пишет политолог Роберт Фарли в статье для 19FortyFive.
По мнению автора, Трамп остается значимой силой в американской политике. Экс-президент имел дружественные отношения с Владимиром Путиным, и его внешнеполитические идеи по-прежнему контрастируют с мнениями многих внутри самой республиканской партии.
При этом Фарли предупреждает, что если судебные иски против Трампа возымеют успех, то бывший президент, скорее всего, не сможет участвовать в выборах 2024 года. Однако если Трамп выиграет дела, тогда все возможно, полагает автор.
Сейчас в американской политике сложился непривычный внешнеполитический консенсус: для большинства кандидатов нет смысла включать эту повестку в свою программу. Но в 2024 году все может резко измениться, заключил Фарли.
Трамп постоянно критикует действующую администрацию, в том числе и в отношении конфликта на Украине. Так, он заявлял, что если бы остался во главе Белого дома, то не допустил бы самой эскалации, а президент России Владимир Путин, по его словам, "никогда бы не пошел на это". Кроме того, бывший президент призывал немедленно начать переговоры, иначе ситуация на Украине, по его мнению, может перерасти в третью мировую войну.
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
02:50
В США объяснили, почему не надо помогать Украине
 
В миреДональд ТрампУкраинаСША
 
 
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