https://ria.ru/20221025/vosstanovlenie-1826708135.html

Глава АдГ раскритиковал планы Шольца по восстановлению Украины

Глава АдГ раскритиковал планы Шольца по восстановлению Украины - РИА Новости, 25.10.2022

Глава АдГ раскритиковал планы Шольца по восстановлению Украины

Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца выступить за мирные переговоры... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:21

2022-10-25T17:21

2022-10-25T17:21

в мире

олаф шольц

тино крупалла

альтернатива для германии (партия)

германия

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БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца выступить за мирные переговоры между Украиной и Россией, прежде чем тратить деньги немецких налогоплательщиков на восстановление объектов, которые могут быть снова разрушены.Во вторник в Берлине проходит конференция под председательством канцлера ФРГ Олафа Шольца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, посвященная восстановлению Украины. В мероприятии также участвует премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В начале конференции по видеосвязи также выступил Владимир Зеленский."На международной конференции по восстановлению Украины канцлер Шольц призвал к немедленной реализации "плана Маршалла", несмотря на то, что боевые действия все еще продолжаются", - говорится в сообщении партии.Как заявил председатель АдГ, "у канцлера Шольца неправильные приоритеты". "Он хочет восстановить Украину, пока война в самом разгаре. Поэтому он должен выступать за мирные переговоры, а не тратить деньги немецких налогоплательщиков на предприятия, которые могут стать объектами военных действий. Не должно быть "вечной реконструкции", которая выгодна только западным компаниям, но не гражданам Украины", - приводятся в сообщении АдГ слова Крупаллы.Глава партии также выразил уверенность, что "военный ущерб должен быть восстановлен один раз, после проведения мирных переговоров"."Чтобы сделать их возможными, канцлер должен также восстановить торговые отношения на континенте Европы", - заключил Крупалла.Ранее Шольц заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды.Во вторник на конференции в Берлине Владимир Зеленский заявил, что Украине уже сейчас для первоочередного восстановления нужно 17 миллиардов долларов, но пока Киев не получил ни цента.

https://ria.ru/20221025/trevoga-1826660243.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, олаф шольц, тино крупалла, альтернатива для германии (партия), германия