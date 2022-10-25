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Глава АдГ раскритиковал планы Шольца по восстановлению Украины - РИА Новости, 25.10.2022
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Глава АдГ раскритиковал планы Шольца по восстановлению Украины
Глава АдГ раскритиковал планы Шольца по восстановлению Украины - РИА Новости, 25.10.2022
Глава АдГ раскритиковал планы Шольца по восстановлению Украины
Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца выступить за мирные переговоры... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:21
2022-10-25T17:21
в мире
олаф шольц
тино крупалла
альтернатива для германии (партия)
германия
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БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца выступить за мирные переговоры между Украиной и Россией, прежде чем тратить деньги немецких налогоплательщиков на восстановление объектов, которые могут быть снова разрушены.Во вторник в Берлине проходит конференция под председательством канцлера ФРГ Олафа Шольца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, посвященная восстановлению Украины. В мероприятии также участвует премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В начале конференции по видеосвязи также выступил Владимир Зеленский."На международной конференции по восстановлению Украины канцлер Шольц призвал к немедленной реализации "плана Маршалла", несмотря на то, что боевые действия все еще продолжаются", - говорится в сообщении партии.Как заявил председатель АдГ, "у канцлера Шольца неправильные приоритеты". "Он хочет восстановить Украину, пока война в самом разгаре. Поэтому он должен выступать за мирные переговоры, а не тратить деньги немецких налогоплательщиков на предприятия, которые могут стать объектами военных действий. Не должно быть "вечной реконструкции", которая выгодна только западным компаниям, но не гражданам Украины", - приводятся в сообщении АдГ слова Крупаллы.Глава партии также выразил уверенность, что "военный ущерб должен быть восстановлен один раз, после проведения мирных переговоров"."Чтобы сделать их возможными, канцлер должен также восстановить торговые отношения на континенте Европы", - заключил Крупалла.Ранее Шольц заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды.Во вторник на конференции в Берлине Владимир Зеленский заявил, что Украине уже сейчас для первоочередного восстановления нужно 17 миллиардов долларов, но пока Киев не получил ни цента.
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в мире, олаф шольц, тино крупалла, альтернатива для германии (партия), германия
В мире, Олаф Шольц, Тино Крупалла, Альтернатива для Германии (партия), Германия
17:21 25.10.2022
 
Глава АдГ раскритиковал планы Шольца по восстановлению Украины

Глава АдГ Крупалла раскритиковал планы Шольца по восстановлению Украины в разгар конфликта

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЛидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла
Лидер партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Лидер партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Хрупалла. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца выступить за мирные переговоры между Украиной и Россией, прежде чем тратить деньги немецких налогоплательщиков на восстановление объектов, которые могут быть снова разрушены.
Во вторник в Берлине проходит конференция под председательством канцлера ФРГ Олафа Шольца и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, посвященная восстановлению Украины. В мероприятии также участвует премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В начале конференции по видеосвязи также выступил Владимир Зеленский.
"На международной конференции по восстановлению Украины канцлер Шольц призвал к немедленной реализации "плана Маршалла", несмотря на то, что боевые действия все еще продолжаются", - говорится в сообщении партии.
Как заявил председатель АдГ, "у канцлера Шольца неправильные приоритеты". "Он хочет восстановить Украину, пока война в самом разгаре. Поэтому он должен выступать за мирные переговоры, а не тратить деньги немецких налогоплательщиков на предприятия, которые могут стать объектами военных действий. Не должно быть "вечной реконструкции", которая выгодна только западным компаниям, но не гражданам Украины", - приводятся в сообщении АдГ слова Крупаллы.
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Глава партии также выразил уверенность, что "военный ущерб должен быть восстановлен один раз, после проведения мирных переговоров".
"Чтобы сделать их возможными, канцлер должен также восстановить торговые отношения на континенте Европы", - заключил Крупалла.
Ранее Шольц заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды.
Во вторник на конференции в Берлине Владимир Зеленский заявил, что Украине уже сейчас для первоочередного восстановления нужно 17 миллиардов долларов, но пока Киев не получил ни цента.
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