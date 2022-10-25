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В МИД Норвегии ответили на претензии России по поставкам вооружений Украине - РИА Новости, 25.10.2022
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В МИД Норвегии ответили на претензии России по поставкам вооружений Украине
В МИД Норвегии ответили на претензии России по поставкам вооружений Украине - РИА Новости, 25.10.2022
В МИД Норвегии ответили на претензии России по поставкам вооружений Украине
Норвегия продолжит поставлять вооружение Украине, заявил первый заместитель министра иностранных дел Норвегии Айвин Вад Петерссон. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T01:35
2022-10-25T10:48
в мире
владимир титов
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
норвегия
нато
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Норвегия продолжит поставлять вооружение Украине, заявил первый заместитель министра иностранных дел Норвегии Айвин Вад Петерссон.В понедельник первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов во время встречи с послом Норвегии в Москве Робертом Квиле заявил, что поставки вооружения Украине скандинавской страной только затягивают боевые действия."Украина ведет справедливую оборонительную войну в полном соответствии с (гарантированным. — Прим. ред.) Уставом ООН правом (государств. — Прим. ред.) на самооборону. &lt;...&gt; Норвегия поддерживала и продолжит поддерживать Украину как в военном, так и в прочих отношениях ", — приводит слова Петерссона газета Aftonbladet.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221024/norvegiya-1826270574.html
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в мире, владимир титов, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, норвегия, нато, оон
В мире, Владимир Титов, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, Норвегия, НАТО, ООН
01:35 25.10.2022 (обновлено: 10:48 25.10.2022)
 
В МИД Норвегии ответили на претензии России по поставкам вооружений Украине

Замглавы МИД Норвегии Петерсон: Осло продолжит поддерживать Украину в военном отношении

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковЗдание посольства Норвегии в Москве
Здание посольства Норвегии в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Здание посольства Норвегии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Норвегия продолжит поставлять вооружение Украине, заявил первый заместитель министра иностранных дел Норвегии Айвин Вад Петерссон.
В понедельник первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов во время встречи с послом Норвегии в Москве Робертом Квиле заявил, что поставки вооружения Украине скандинавской страной только затягивают боевые действия.
Флаг на норвежской границе - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 14:12
Поставки Норвегией оружия Киеву затягивают боевые действия, заявил МИД
"Украина ведет справедливую оборонительную войну в полном соответствии с (гарантированным. — Прим. ред.) Уставом ООН правом (государств. — Прим. ред.) на самооборону. <...> Норвегия поддерживала и продолжит поддерживать Украину как в военном, так и в прочих отношениях ", — приводит слова Петерссона газета Aftonbladet.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 23:09Специальная военная операция на Украине
В ЛНР считают, что Израиль никогда не решится на поставки оружия Украине
 
В миреВладимир ТитовСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияНорвегияНАТОООН
 
 
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