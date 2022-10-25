https://ria.ru/20221025/vooruzheniya-1826413202.html

В МИД Норвегии ответили на претензии России по поставкам вооружений Украине

В МИД Норвегии ответили на претензии России по поставкам вооружений Украине - РИА Новости, 25.10.2022

В МИД Норвегии ответили на претензии России по поставкам вооружений Украине

Норвегия продолжит поставлять вооружение Украине, заявил первый заместитель министра иностранных дел Норвегии Айвин Вад Петерссон. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T01:35

2022-10-25T01:35

2022-10-25T10:48

в мире

владимир титов

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

норвегия

нато

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Норвегия продолжит поставлять вооружение Украине, заявил первый заместитель министра иностранных дел Норвегии Айвин Вад Петерссон.В понедельник первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов во время встречи с послом Норвегии в Москве Робертом Квиле заявил, что поставки вооружения Украине скандинавской страной только затягивают боевые действия."Украина ведет справедливую оборонительную войну в полном соответствии с (гарантированным. — Прим. ред.) Уставом ООН правом (государств. — Прим. ред.) на самооборону. <...> Норвегия поддерживала и продолжит поддерживать Украину как в военном, так и в прочих отношениях ", — приводит слова Петерссона газета Aftonbladet.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221024/norvegiya-1826270574.html

https://ria.ru/20221019/oruzhie-1825243901.html

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в мире, владимир титов, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, норвегия, нато, оон