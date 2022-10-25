https://ria.ru/20221025/voennyy-1826628842.html

Устанавливавший флаг на острове Змеиный военный погиб, заявили на Украине

Устанавливавший флаг на острове Змеиный военный погиб, заявили на Украине - РИА Новости, 25.10.2022

Устанавливавший флаг на острове Змеиный военный погиб, заявили на Украине

Украинский военный, участвовавший в доставке флага на остров Змеиный в Черном море, погиб, заявил его сослуживец. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:22

2022-10-25T14:22

2022-10-25T14:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

остров змеиный

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинский военный, участвовавший в доставке флага на остров Змеиный в Черном море, погиб, заявил его сослуживец."Этот человек, который идет спереди (в студии показано видео с военным, который несет украинский флаг) - это мой товарищ, он уже погиб. Его похоронили в субботу", - сказал его сослуживец в эфире телеканала "Мы - Украина".В Минобороны РФ 30 июня заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.В Киеве 4 июля заявили, что украинский флаг на острове Змеиный не устанавливали, а только сбросили с вертолета - "подождет до прибытия войск, а потом будет развиваться". Еще через неделю один из украинских военных опубликовал видео с установкой флага на остров.

https://ria.ru/20221025/kremennaya-1826619318.html

украина

остров змеиный

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, остров змеиный