Рейтинг@Mail.ru
Устанавливавший флаг на острове Змеиный военный погиб, заявили на Украине - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221025/voennyy-1826628842.html
Устанавливавший флаг на острове Змеиный военный погиб, заявили на Украине
Устанавливавший флаг на острове Змеиный военный погиб, заявили на Украине - РИА Новости, 25.10.2022
Устанавливавший флаг на острове Змеиный военный погиб, заявили на Украине
Украинский военный, участвовавший в доставке флага на остров Змеиный в Черном море, погиб, заявил его сослуживец. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:22
2022-10-25T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
остров змеиный
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787789424_115:0:2832:1529_1920x0_80_0_0_6aff64652a2cac375cba451e64abf1a1.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинский военный, участвовавший в доставке флага на остров Змеиный в Черном море, погиб, заявил его сослуживец."Этот человек, который идет спереди (в студии показано видео с военным, который несет украинский флаг) - это мой товарищ, он уже погиб. Его похоронили в субботу", - сказал его сослуживец в эфире телеканала "Мы - Украина".В Минобороны РФ 30 июня заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.В Киеве 4 июля заявили, что украинский флаг на острове Змеиный не устанавливали, а только сбросили с вертолета - "подождет до прибытия войск, а потом будет развиваться". Еще через неделю один из украинских военных опубликовал видео с установкой флага на остров.
https://ria.ru/20221025/kremennaya-1826619318.html
украина
остров змеиный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0a/1787789424_319:0:2832:1885_1920x0_80_0_0_67d8ba90e706c53a40b25df91c66c5dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, остров змеиный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, остров Змеиный
14:22 25.10.2022
 
Устанавливавший флаг на острове Змеиный военный погиб, заявили на Украине

Сослуживец военного ВСУ, устанавливавшего флаг на острове Змеиный, заявил о его гибели

CC BY-SA 4.0 / Фотонак / Остров Змеиный в Черном море
Остров Змеиный в Черном море - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
CC BY-SA 4.0 / Фотонак /
Остров Змеиный в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинский военный, участвовавший в доставке флага на остров Змеиный в Черном море, погиб, заявил его сослуживец.
"Этот человек, который идет спереди (в студии показано видео с военным, который несет украинский флаг) - это мой товарищ, он уже погиб. Его похоронили в субботу", - сказал его сослуживец в эфире телеканала "Мы - Украина".
В Минобороны РФ 30 июня заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
В Киеве 4 июля заявили, что украинский флаг на острове Змеиный не устанавливали, а только сбросили с вертолета - "подождет до прибытия войск, а потом будет развиваться". Еще через неделю один из украинских военных опубликовал видео с установкой флага на остров.
Работа расчета артиллерии ВС России - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
13:52Специальная военная операция на Украине
Российская армия нанесла ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаостров Змеиный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала