https://ria.ru/20221025/voennyy-1826628842.html
Устанавливавший флаг на острове Змеиный военный погиб, заявили на Украине
Устанавливавший флаг на острове Змеиный военный погиб, заявили на Украине - РИА Новости, 25.10.2022
Устанавливавший флаг на острове Змеиный военный погиб, заявили на Украине
Украинский военный, участвовавший в доставке флага на остров Змеиный в Черном море, погиб, заявил его сослуживец. РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:22
2022-10-25T14:22
2022-10-25T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
остров змеиный
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинский военный, участвовавший в доставке флага на остров Змеиный в Черном море, погиб, заявил его сослуживец."Этот человек, который идет спереди (в студии показано видео с военным, который несет украинский флаг) - это мой товарищ, он уже погиб. Его похоронили в субботу", - сказал его сослуживец в эфире телеканала "Мы - Украина".В Минобороны РФ 30 июня заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.В Киеве 4 июля заявили, что украинский флаг на острове Змеиный не устанавливали, а только сбросили с вертолета - "подождет до прибытия войск, а потом будет развиваться". Еще через неделю один из украинских военных опубликовал видео с установкой флага на остров.
https://ria.ru/20221025/kremennaya-1826619318.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, остров змеиный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, остров Змеиный
Устанавливавший флаг на острове Змеиный военный погиб, заявили на Украине
Сослуживец военного ВСУ, устанавливавшего флаг на острове Змеиный, заявил о его гибели