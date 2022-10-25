https://ria.ru/20221025/voditel-1826728383.html
В Красноярске пьяный водитель перевозил детей на школьном автобусе
В Красноярске пьяный водитель перевозил детей на школьном автобусе - РИА Новости, 25.10.2022
В Красноярске пьяный водитель перевозил детей на школьном автобусе
Полицейские в Красноярске задержали пьяного водителя, который перевозил детей на школьном автобусе, сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:01
2022-10-25T18:01
2022-10-25T18:26
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КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. Полицейские в Красноярске задержали пьяного водителя, который перевозил детей на школьном автобусе, сообщается на сайте "МВД Медиа" со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк."В Красноярске сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя микроавтобуса с детьми, который был в состоянии алкогольного опьянения", - приводится цитата Ирины Волк.Она пояснила, что происшествие произошло в Кировском районе Красноярска. В салоне "Газели" было пять школьников в сопровождении педагога. В краевом управлении МВД сообщили, что микроавтобус был остановлен для проверки документов, однако по внешним признакам заподозрили состояние опьянения. Освидетельствование показало 0,52 промилле. Водителя отстранили от управления, а детей с педагогом доставили в школу на другом автобусе.По результатам административного расследования будет определена вина юридического лица, допустившего его к управлению транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
https://ria.ru/20221025/manturov-1826617373.html
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происшествия, авто, ирина волк, красноярск, кировский район, россия
Происшествия, Авто, Ирина Волк, Красноярск, Кировский район, Россия
18:01 25.10.2022 (обновлено: 18:26 25.10.2022)
В Красноярске пьяный водитель перевозил детей на школьном автобусе
В Красноярске задержали пьяного водителя микроавтобуса, который перевозил школьников