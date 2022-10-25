https://ria.ru/20221025/vishnevskaya-1826628694.html

В Москве открыли памятник оперной певице Галине Вишневской

В Москве открыли памятник оперной певице Галине Вишневской - РИА Новости, 25.10.2022

В Москве открыли памятник оперной певице Галине Вишневской

В Москве состоялось торжественное открытие памятника оперной певице, народной артистке СССР, ведущей солистке Большого театра Галине Вишневской. Его установили... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:49

2022-10-25T14:49

2022-10-25T17:12

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Москве состоялось торжественное открытие памятника оперной певице, народной артистке СССР, ведущей солистке Большого театра Галине Вишневской. Его установили на Остоженке рядом с Центром оперного пения, передает корреспондент РИА Новости.Автор монумента — народный художник РФ Александр Рукавишников. Фигуру певицы в белых одеяниях поместили на узорный постамент рядом со входом в Центр оперного пения, основанного артисткой. Открыли памятник дочери певицы Елена и Ольга Ростропович. В церемонии приняли участие генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, ректор Московской консерватории Александр Соколов, гендиректор Большого театра Владимир Урин и другие.Именем Вишневской названы улица в столичном районе Новокосино, колледж музыкально-театрального искусства №61, малая планета Солнечной системы №4919, а также лайнер Airbus A321 компании "Аэрофлот".Певица умерла 11 декабря 2012 года. Она похоронена на Новодевичьем кладбище.

https://ria.ru/20221013/lamanova-1823657551.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, галина вишневская, сергей собянин, мстислав ростропович, москва, большой театр, россия, ссср, опера, знаменитости, звезды, театр