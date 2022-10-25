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В Москве открыли памятник оперной певице Галине Вишневской - РИА Новости, 25.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221025/vishnevskaya-1826628694.html
В Москве открыли памятник оперной певице Галине Вишневской
В Москве открыли памятник оперной певице Галине Вишневской - РИА Новости, 25.10.2022
В Москве открыли памятник оперной певице Галине Вишневской
В Москве состоялось торжественное открытие памятника оперной певице, народной артистке СССР, ведущей солистке Большого театра Галине Вишневской. Его установили... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:49
2022-10-25T17:12
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новости культуры
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Москве состоялось торжественное открытие памятника оперной певице, народной артистке СССР, ведущей солистке Большого театра Галине Вишневской. Его установили на Остоженке рядом с Центром оперного пения, передает корреспондент РИА Новости.Автор монумента — народный художник РФ Александр Рукавишников. Фигуру певицы в белых одеяниях поместили на узорный постамент рядом со входом в Центр оперного пения, основанного артисткой. Открыли памятник дочери певицы Елена и Ольга Ростропович. В церемонии приняли участие генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, ректор Московской консерватории Александр Соколов, гендиректор Большого театра Владимир Урин и другие.Именем Вишневской названы улица в столичном районе Новокосино, колледж музыкально-театрального искусства №61, малая планета Солнечной системы №4919, а также лайнер Airbus A321 компании "Аэрофлот".Певица умерла 11 декабря 2012 года. Она похоронена на Новодевичьем кладбище.
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новости культуры, галина вишневская, сергей собянин, мстислав ростропович, москва, большой театр, россия, ссср, опера, знаменитости, звезды, театр
Культура, Новости культуры, Галина Вишневская, Сергей Собянин, Мстислав Ростропович, Москва, Большой театр, Россия, СССР, Опера, Знаменитости, звезды, Театр
14:49 25.10.2022 (обновлено: 17:12 25.10.2022)
 
В Москве открыли памятник оперной певице Галине Вишневской

Памятник оперной певице Галине Вишневской открыли на Остоженке в центре Москвы

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПамятник оперной певице, народной артистке СССР Галине Вишневской на ул. Остоженка в Москве
Памятник оперной певице, народной артистке СССР Галине Вишневской на ул. Остоженка в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В Москве состоялось торжественное открытие памятника оперной певице, народной артистке СССР, ведущей солистке Большого театра Галине Вишневской. Его установили на Остоженке рядом с Центром оперного пения, передает корреспондент РИА Новости.
Автор монумента — народный художник РФ Александр Рукавишников. Фигуру певицы в белых одеяниях поместили на узорный постамент рядом со входом в Центр оперного пения, основанного артисткой.
Открыли памятник дочери певицы Елена и Ольга Ростропович. В церемонии приняли участие генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов, ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий, ректор Московской консерватории Александр Соколов, гендиректор Большого театра Владимир Урин и другие.
Именем Вишневской названы улица в столичном районе Новокосино, колледж музыкально-театрального искусства №61, малая планета Солнечной системы №4919, а также лайнер Airbus A321 компании "Аэрофлот".
Певица умерла 11 декабря 2012 года. Она похоронена на Новодевичьем кладбище.
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КультураНовости культурыГалина ВишневскаяСергей СобянинМстислав РостроповичМоскваБольшой театрРоссияСССРОпераЗнаменитостизвездыТеатр
 
 
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