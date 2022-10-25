https://ria.ru/20221025/valday-1826626033.html

В Кремле прокомментировали участие представителей Запада в Валдайском клубе

В Кремле прокомментировали участие представителей Запада в Валдайском клубе - РИА Новости, 25.10.2022

В Кремле прокомментировали участие представителей Запада в Валдайском клубе

Участие представителей Запада в дискуссиях Валдайского клуба связано с его уникальным форматом, предполагающим свободное обсуждение России, такая система... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T14:15

2022-10-25T14:15

2022-10-25T14:15

политика

дмитрий песков

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Участие представителей Запада в дискуссиях Валдайского клуба связано с его уникальным форматом, предполагающим свободное обсуждение России, такая система показывает свою работоспособность, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подтвердив, что Владимир Путин выступит на открывшемся форуме."Очевидно, что это связано с уникальным форматом, который из себя представляет Валдайский клуб", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, почему западные представители активно участвуют в деятельности Валдайского клуба, открывшегося в понедельник в Подмосковье.Он отметил, что уникальный формат представляет собой открытый разговор о России."Ведь в свое время, много-много лет назад, он и был создан для того, чтобы в свободном режиме, без каких-то стереотипов свободно обсуждать Россию вместе с теми, кто ей занимается профессионально, вместе с теми, кто хочет докопаться до правды, вместе с теми, кто может высказывать отличные точки зрения, но предпочитает получать информацию от первоисточников. Эта система из года в год показывает свою работоспособность", - сказал пресс-секретарь президента РФ.Песков отметил, что дискуссия о мировых проблемах невозможна без учета позиции России. "В любом случае, обсуждение каких-либо международных проблем невозможно без понимания России. И если это делается огульно, без экспертных знаний о России, то это не может считаться профессиональным обсуждением, а здесь, наоборот, собрались люди серьезные, которые желают разобраться в том, что происходит", - добавил он.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин выступит на Валдайском клубе. "Будет выступление президента, и затем будет такое панельное обсуждение с модераторами", - уточнил Песков.

https://ria.ru/20221024/valday-1826199597.html

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, дмитрий песков, московская область (подмосковье)