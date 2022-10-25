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В Кремле заявили об отсутствии катастрофы, связанной с "утечкой мозгов" - РИА Новости, 25.10.2022
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В Кремле заявили об отсутствии катастрофы, связанной с "утечкой мозгов"
В Кремле заявили об отсутствии катастрофы, связанной с "утечкой мозгов" - РИА Новости, 25.10.2022
В Кремле заявили об отсутствии катастрофы, связанной с "утечкой мозгов"
Ничего катастрофического за последние несколько месяцев в ситуации с "утечкой мозгов" из России не произошло, но есть опасения, которые связаны с ухудшением... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:26
2022-10-25T17:26
андрей фурсенко
россия
наука
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ничего катастрофического за последние несколько месяцев в ситуации с "утечкой мозгов" из России не произошло, но есть опасения, которые связаны с ухудшением международной кооперации, которая для многих ученых имела большое значение, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко."Сказать, что была "утечка мозгов" последние лет десять, я немного не согласен с такой постановкой. Что касается последних нескольких месяцев, опять же, у меня нет ощущения, что произошло что-то такое катастрофическое, но, поскольку трудно очень оценить в таком коротком промежутке, то определенные опасения есть, и они основываются в первую очередь на том, что усложнилась международная кооперация, для многих ученых это имеет большое значение", - сказал Фурсенко в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что были трудности не только с обменом информацией или публикацией российских ученых за рубежом, но и с поставкой оборудования, его обслуживания. По его словам, ситуация стала хуже, но оценить ее надо в конце года."Я могу точно сказать, что не мы являемся инициаторами каких-то ограничений с контактами, мы готовы контактировать с нашими коллегами за рубежом и мы, в общем-то, никаких стереотипов не навязываем", - добавил Фурсенко.
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андрей фурсенко, россия, наука
Андрей Фурсенко, Россия, Наука
17:26 25.10.2022
 
В Кремле заявили об отсутствии катастрофы, связанной с "утечкой мозгов"

Помощник Путина Фурсенко считает, что катастрофы с "утечкой мозгов" не произошло

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Андрей Фурсенко
Помощник президента РФ Андрей Фурсенко - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ничего катастрофического за последние несколько месяцев в ситуации с "утечкой мозгов" из России не произошло, но есть опасения, которые связаны с ухудшением международной кооперации, которая для многих ученых имела большое значение, заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
"Сказать, что была "утечка мозгов" последние лет десять, я немного не согласен с такой постановкой. Что касается последних нескольких месяцев, опять же, у меня нет ощущения, что произошло что-то такое катастрофическое, но, поскольку трудно очень оценить в таком коротком промежутке, то определенные опасения есть, и они основываются в первую очередь на том, что усложнилась международная кооперация, для многих ученых это имеет большое значение", - сказал Фурсенко в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что были трудности не только с обменом информацией или публикацией российских ученых за рубежом, но и с поставкой оборудования, его обслуживания. По его словам, ситуация стала хуже, но оценить ее надо в конце года.
"Я могу точно сказать, что не мы являемся инициаторами каких-то ограничений с контактами, мы готовы контактировать с нашими коллегами за рубежом и мы, в общем-то, никаких стереотипов не навязываем", - добавил Фурсенко.
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