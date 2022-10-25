https://ria.ru/20221025/ucheniya-1826786616.html

США находятся на связи с Россией по вопросу ее ядерных учений

США находятся на связи с Россией по вопросу ее ядерных учений - РИА Новости, 25.10.2022

США находятся на связи с Россией по вопросу ее ядерных учений

Соединенные Штаты находятся на связи с Россией с проведением РФ ядерных учений, сообщил во вторник на брифинге для журналистов официальный представитель... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T23:13

2022-10-25T23:13

2022-10-25T23:56

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ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты находятся на связи с Россией с проведением РФ ядерных учений, сообщил во вторник на брифинге для журналистов официальный представитель госдепартамента Нэд Прайс."Мы были проинформированы о том, что это рутинные ежегодные учения, проводимые Россией", - заявил он."Мы находимся на связи с Россией в рамках протоколов", - добавил Прайс.Ранее во вторник официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон получил от России уведомление об учениях ядерных сил и считает, что требования транспарентности соблюдены."США были уведомлены... В этом смысле Россия выполняет свои обязательства по контролю над вооружениями и транспарентности", - сказал он на брифинге для СМИ, отвечая на вопрос журналистов, уведомила ли РФ американскую сторону о проведении учений.По словам Райдера, в Пентагоне считают учения "Гром" ежегодным и рутинным мероприятием, однако намерены отслеживать их проведение.

https://ria.ru/20221025/bayden-1826787842.html

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патрик райдер, россия, вашингтон (штат), министерство обороны сша, в мире