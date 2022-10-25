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В Кремле ответили на вопрос о возможных злоупотреблениях на газовом рынке - РИА Новости, 25.10.2022
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В Кремле ответили на вопрос о возможных злоупотреблениях на газовом рынке
В Кремле ответили на вопрос о возможных злоупотреблениях на газовом рынке - РИА Новости, 25.10.2022
В Кремле ответили на вопрос о возможных злоупотреблениях на газовом рынке
Россия и Турция понимают, что на газовом рынке есть мировая конъюнктура, никто не собирается выходить за грани разумного, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:33
2022-10-25T13:33
экономика
турция
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия и Турция понимают, что на газовом рынке есть мировая конъюнктура, никто не собирается выходить за грани разумного, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть конъюнктура, мировая конъюнктура для торговли газом и, разумеется, никто не собирается выходить за грани разумного", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли риски, что Турция будет злоупотреблять положением, являясь одним из крупнейших получателей российского газа.Он добавил, что нет оснований опасаться, что Турция может злоупотребить доминирующим положением на рынке газа."Это понимают и наши турецкие партнеры, это понимаем и мы, поэтому здесь мы никаких оснований для такой обеспокоенности не видим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли риски, что Турция будет злоупотреблять положением, являясь одним из крупнейших получателей российского газа.
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экономика, турция, россия, дмитрий песков
Экономика, Турция, Россия, Дмитрий Песков
13:33 25.10.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о возможных злоупотреблениях на газовом рынке

Песков: в Кремле не опасаются, что Турция злоупотребит положением на газовом рынке

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия и Турция понимают, что на газовом рынке есть мировая конъюнктура, никто не собирается выходить за грани разумного, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть конъюнктура, мировая конъюнктура для торговли газом и, разумеется, никто не собирается выходить за грани разумного", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли риски, что Турция будет злоупотреблять положением, являясь одним из крупнейших получателей российского газа.
Он добавил, что нет оснований опасаться, что Турция может злоупотребить доминирующим положением на рынке газа.
"Это понимают и наши турецкие партнеры, это понимаем и мы, поэтому здесь мы никаких оснований для такой обеспокоенности не видим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли риски, что Турция будет злоупотреблять положением, являясь одним из крупнейших получателей российского газа.
Государственные флаги России и Турции - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
13:19
В Кремле прокомментировали сотрудничество с Турцией
 
ЭкономикаТурцияРоссияДмитрий Песков
 
 
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