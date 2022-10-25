https://ria.ru/20221025/turtsiya-1826610636.html

В Кремле ответили на вопрос о возможных злоупотреблениях на газовом рынке

В Кремле ответили на вопрос о возможных злоупотреблениях на газовом рынке - РИА Новости, 25.10.2022

В Кремле ответили на вопрос о возможных злоупотреблениях на газовом рынке

Россия и Турция понимают, что на газовом рынке есть мировая конъюнктура, никто не собирается выходить за грани разумного, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:33

2022-10-25T13:33

2022-10-25T13:33

экономика

турция

россия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россия и Турция понимают, что на газовом рынке есть мировая конъюнктура, никто не собирается выходить за грани разумного, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Есть конъюнктура, мировая конъюнктура для торговли газом и, разумеется, никто не собирается выходить за грани разумного", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли риски, что Турция будет злоупотреблять положением, являясь одним из крупнейших получателей российского газа.Он добавил, что нет оснований опасаться, что Турция может злоупотребить доминирующим положением на рынке газа."Это понимают и наши турецкие партнеры, это понимаем и мы, поэтому здесь мы никаких оснований для такой обеспокоенности не видим", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли риски, что Турция будет злоупотреблять положением, являясь одним из крупнейших получателей российского газа.

https://ria.ru/20221025/turtsiya-1826606100.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, дмитрий песков