https://ria.ru/20221025/turtsiya-1826606100.html
В Кремле прокомментировали сотрудничество с Турцией
В Кремле прокомментировали сотрудничество с Турцией - РИА Новости, 25.10.2022
В Кремле прокомментировали сотрудничество с Турцией
Турция не присоединилась к санкционным упражнениям Запада, является одним из крупнейших получателей российского газа, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T13:19
2022-10-25T13:19
2022-10-25T13:21
экономика
турция
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Турция не присоединилась к санкционным упражнениям Запада, является одним из крупнейших получателей российского газа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Турция занимает позицию отличную от стран коллективного Запада. Турция сохраняет возможность для использования своих посреднических услуг. Турция следует своим национальным интересам в плане продолжения торгово-экономических отношений с нашей страной, она не присоединилась к санкционным упражнениям коллективного Запада, и в этом плане она выгодно отличается как для самого турецкого народа, так и с точки зрения наших двухсторонних отношений", - сказал он журналистам.По словам Пескова, Турция сейчас является одним из крупнейших получателей российского газа.
https://ria.ru/20221025/khab-1826483659.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, турция, россия, дмитрий песков
Экономика, Турция, Россия, Дмитрий Песков
13:19 25.10.2022 (обновлено: 13:21 25.10.2022)
В Кремле прокомментировали сотрудничество с Турцией
Песков напомнил, что Турция не присоединилась к санкционным упражнениям Запада
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Турция не присоединилась к санкционным упражнениям Запада, является одним из крупнейших получателей российского газа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Турция занимает позицию отличную от стран коллективного Запада. Турция сохраняет возможность для использования своих посреднических услуг. Турция следует своим национальным интересам в плане продолжения торгово-экономических отношений с нашей страной, она не присоединилась к санкционным упражнениям коллективного Запада, и в этом плане она выгодно отличается как для самого турецкого народа, так и с точки зрения наших двухсторонних отношений", - сказал он журналистам.
По словам Пескова, Турция сейчас является одним из крупнейших получателей российского газа.