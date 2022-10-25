https://ria.ru/20221025/turtsiya-1826606100.html

В Кремле прокомментировали сотрудничество с Турцией

В Кремле прокомментировали сотрудничество с Турцией - РИА Новости, 25.10.2022

В Кремле прокомментировали сотрудничество с Турцией

Турция не присоединилась к санкционным упражнениям Запада, является одним из крупнейших получателей российского газа, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:19

2022-10-25T13:19

2022-10-25T13:21

экономика

турция

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Турция не присоединилась к санкционным упражнениям Запада, является одним из крупнейших получателей российского газа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Турция занимает позицию отличную от стран коллективного Запада. Турция сохраняет возможность для использования своих посреднических услуг. Турция следует своим национальным интересам в плане продолжения торгово-экономических отношений с нашей страной, она не присоединилась к санкционным упражнениям коллективного Запада, и в этом плане она выгодно отличается как для самого турецкого народа, так и с точки зрения наших двухсторонних отношений", - сказал он журналистам.По словам Пескова, Турция сейчас является одним из крупнейших получателей российского газа.

https://ria.ru/20221025/khab-1826483659.html

турция

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, турция, россия, дмитрий песков