https://ria.ru/20221025/turisty-1826752622.html

Спасатели нашли заблудившихся в горах Сочи туристов

Спасатели нашли заблудившихся в горах Сочи туристов - РИА Новости, 25.10.2022

Спасатели нашли заблудившихся в горах Сочи туристов

Двое молодых людей, которые заблудились в горах Сочи, найдены, состояние их здоровья удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T19:09

2022-10-25T19:09

2022-10-25T19:09

туризм

сочи

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туризм

новости - туризм

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СОЧИ, 25 окт – РИА Новости. Двое молодых людей, которые заблудились в горах Сочи, найдены, состояние их здоровья удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Поиски заблудившихся туристов начались с понедельника. По информации Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, к спасателям обратилась женщина, которая попросила найти её 19-летнего сына – он не вернулся из похода в оговорённое время. Сейчас предположительно установлено, что туристы планировали отправиться в район хребта Иегош. По словам родителей, парни обладают опытом походов, но, как рассказали в пресс-службе ЮРПСО, преодолеть путь в тот район за один день было бы невозможно. Во вторник поиск спасателями возобновился в каньоне реки Чвижепсе и хребта Иегош, однако обследование территорий пешком не дало результатов, поэтому позже применили вертолёт."Да, сейчас туристы найдены, их состояние здоровья удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.Ранее также отмечалось, что один из молодых людей является жителем Сочи, второй приехал на курорт из Челябинской области.

https://ria.ru/20221025/turisty-1826635245.html

сочи

россия

краснодарский край

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сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм, новости - туризм