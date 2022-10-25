https://ria.ru/20221025/turisty-1826752622.html
Спасатели нашли заблудившихся в горах Сочи туристов
Спасатели нашли заблудившихся в горах Сочи туристов - РИА Новости, 25.10.2022
Спасатели нашли заблудившихся в горах Сочи туристов
Двое молодых людей, которые заблудились в горах Сочи, найдены, состояние их здоровья удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:09
2022-10-25T19:09
2022-10-25T19:09
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 25 окт – РИА Новости. Двое молодых людей, которые заблудились в горах Сочи, найдены, состояние их здоровья удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.Поиски заблудившихся туристов начались с понедельника. По информации Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, к спасателям обратилась женщина, которая попросила найти её 19-летнего сына – он не вернулся из похода в оговорённое время. Сейчас предположительно установлено, что туристы планировали отправиться в район хребта Иегош. По словам родителей, парни обладают опытом походов, но, как рассказали в пресс-службе ЮРПСО, преодолеть путь в тот район за один день было бы невозможно. Во вторник поиск спасателями возобновился в каньоне реки Чвижепсе и хребта Иегош, однако обследование территорий пешком не дало результатов, поэтому позже применили вертолёт."Да, сейчас туристы найдены, их состояние здоровья удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.Ранее также отмечалось, что один из молодых людей является жителем Сочи, второй приехал на курорт из Челябинской области.
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РИА Новости
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сочи, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туризм, новости - туризм
Туризм, Сочи, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Туризм, Новости - Туризм
Спасатели нашли заблудившихся в горах Сочи туристов
В ГУ МЧС сообщили, что нашли двух туристов, заблудившихся в горах Сочи
СОЧИ, 25 окт – РИА Новости. Двое молодых людей, которые заблудились в горах Сочи, найдены, состояние их здоровья удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Поиски заблудившихся туристов начались с понедельника. По информации Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, к спасателям обратилась женщина, которая попросила найти её 19-летнего сына – он не вернулся из похода в оговорённое время. Сейчас предположительно установлено, что туристы планировали отправиться в район хребта Иегош. По словам родителей, парни обладают опытом походов, но, как рассказали в пресс-службе ЮРПСО, преодолеть путь в тот район за один день было бы невозможно. Во вторник поиск спасателями возобновился в каньоне реки Чвижепсе и хребта Иегош, однако обследование территорий пешком не дало результатов, поэтому позже применили вертолёт.
"Да, сейчас туристы найдены, их состояние здоровья удовлетворительное", - сказала собеседница агентства.
Ранее также отмечалось, что один из молодых людей является жителем Сочи, второй приехал на курорт из Челябинской области
.