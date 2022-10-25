https://ria.ru/20221025/turisty-1826752332.html

За девять месяцев 2022 года Калужскую область посетили 2,5 миллиона человек

За девять месяцев 2022 года Калужскую область посетили 2,5 миллиона человек - РИА Новости, 25.10.2022

За девять месяцев 2022 года Калужскую область посетили 2,5 миллиона человек

За девять месяцев 2022 года Калужскую область посетили 2,5 миллиона человек, в то время как за весь прошлый год турпоток составил немногим больше - 2,7 миллиона РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T19:08

2022-10-25T19:08

2022-10-25T19:08

калужская область

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владислав шапша

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КАЛУГА, 25 окт – РИА Новости. За девять месяцев 2022 года Калужскую область посетили 2,5 миллиона человек, в то время как за весь прошлый год турпоток составил немногим больше - 2,7 миллиона туристов, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.По данным правительства региона, во вторник губернатор провел заседание координационного совета по развитию туризма в Калужской области. Открывая работу, Шапша обратил внимание совета, на то, что туристическая отрасль дает серьезный мультипликативный эффект."У нас есть хорошие результаты. За прошлый год 2,7 миллиона туристов посетили регион. За девять месяцев текущего года здесь побывали уже 2,5 миллиона человек. Но эти цифры не отражают того потенциала, который есть у Калужской области с нашими замечательными городами, с нашей историей и местами притяжения", - сказал губернатор.Глава региона напомнил, что 6 сентября на заседании президиума Госсовета, посвященного развитию туристической отрасли, которое провел президент РФ Владимир Путин, были поставлены задачи, в том числе обеспечить людей с разным уровнем дохода возможностью путешествия по стране. "По оценке экспертов, туризм Калужской области на фоне других российских регионов оказался одним из самых доступных. Это хорошие возможности для индустрии гостеприимства", - говорится в сообщении.Областное правительство информирует, что к 2030 году планируется в два раза увеличить турпоток в регион. Значимым инструментом в достижении этой цели должна стать стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства в Калужской области на период до 2030 года. Обсуждение проекта стратегии стало ключевым вопросом заседания."Понятно, что время сейчас не простое, много внимания уделяется другим вопросам, но развитие туризма – тот драйвер, который нам позволит в будущем существенно увеличить возможности региона по построению бизнеса", – сказал глава региона.Он подчеркнул, что в ближайший понедельник проект стратегии будет представлен региональному кабинету министров.

https://ria.ru/20221024/natsproekty-1826351006.html

https://ria.ru/20221017/sotsobyazatelstva-1824625851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владислав шапша, калужская область, россия, туризм, новости - туризм