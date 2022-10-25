https://ria.ru/20221025/turisty-1826635245.html
На Курилах спасли пропавших туристов
На Курилах спасли пропавших туристов - РИА Новости, 25.10.2022
На Курилах спасли пропавших туристов
Туристов с вулкана Баранского на Курилах, три дня назад заявивших о проблемах со здоровьем, нашли, от медпомощи они отказались, сообщило ГУМЧС России по... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T14:39
2022-10-25T14:39
2022-10-25T14:39
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 окт – РИА Новости. Туристов с вулкана Баранского на Курилах, три дня назад заявивших о проблемах со здоровьем, нашли, от медпомощи они отказались, сообщило ГУМЧС России по Сахалинской области.Сообщение о том, что у трёх участников зарегистрированной туристической группы появились симптомы тахикардии, аллергии и повышение температуры, поступило в ведомство в субботу. Однако по погодным условиям спасатели не смогли использовать вертолет, поэтому на поиски была отправлена группа из шести человек на катере "Кальмар". Туристическая группа состоит из четырех человек, маршрут протяжённостью 60 километров пролегает через район мыса Конакова, бухты Исоя и Любава и подножье вулкана Баранского. Сотовая связь в данном районе отсутствует."25 октября спасатели выдвинулись к завершающей точке маршрута и в 19.00 (11.00 мск) встретились с участниками туристической группы. Туристы от медицинской помощи отказались", - говорится в сообщении ведомства.Вулкан Баранского расположен в центральной части острова Итуруп на высоте 1132 метра. Его последнее извержение зафиксировано в 1951 году. Вулкан находится в 22 километрах юго-восточнее города Курильска.
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россия, сахалинская область, конаково, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Сахалинская область, Конаково, Туризм, Новости - Туризм
На Курилах спасли пропавших туристов
Спасатели эвакуировали пропавших на Курилах туристов, от медпомощи они отказались