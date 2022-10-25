https://ria.ru/20221025/tovarooborot-1826421497.html

Товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке полностью прекратился

Товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке полностью прекратился - РИА Новости, 25.10.2022

Товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке полностью прекратился

Товарооборот между Россией и КНДР через таможни Дальнего Востока полностью остановлен, сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T06:24

2022-10-25T06:24

2022-10-25T12:06

экономика

олег кожемяко

син хон чхоль (посол кндр в москве)

дальний восток

россия

оон

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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. Товарооборот между Россией и КНДР через таможни Дальнего Востока полностью остановлен, сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.По его словам, причиной этого стали санкции, введенные ООН против Пхеньяна."Мы не торгуем с Северной Кореей никак в силу тех ограничений, которые были наложены ООН на Северную Корею. Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное — мы с ними не торговали", — сказал Ладыгин.При этом он выразил надежду, что с открытием границы торговля возобновится."Посмотрим, какие товары будут востребованы Северной Кореей. Пока полной ясности нет", — добавил руководитель таможенного управления.По данным на октябрь 2021 года, внешнеторговый оборот с КНДР на Дальнем Востоке упал в 300 раз — до 20 тонн, тогда как годом ранее он составлял 5,8 тысячи тонн. При этом Россия на экспорт не поставила ничего, а из Северной Кореи ввозились главным образом органические химические соединения (99,2 процента от всего объема поставок), а также машины и механизмы (0,8 процента).Во время встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко на Восточном экономическом форуме посол КНДР Син Хон Чхоль заявил, что уже в сентябре откроется граница и возобновится грузооборот между Россией и Северной Кореей. Но, по словам Ладыгина, Пхеньян сдвигает эти сроки и, возможно, пункт пропуск Хасан — Туманган заработает в конце октября.

https://ria.ru/20221012/kndr-1823365298.html

https://ria.ru/20220922/kndr-1818580937.html

дальний восток

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экономика, олег кожемяко, син хон чхоль (посол кндр в москве), дальний восток, россия, оон