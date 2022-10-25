https://ria.ru/20221025/tovarooborot-1826421497.html
Товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке полностью прекратился
Товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке полностью прекратился - РИА Новости, 25.10.2022
Товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке полностью прекратился
Товарооборот между Россией и КНДР через таможни Дальнего Востока полностью остановлен, сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T06:24
2022-10-25T06:24
2022-10-25T12:06
экономика
олег кожемяко
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. Товарооборот между Россией и КНДР через таможни Дальнего Востока полностью остановлен, сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.По его словам, причиной этого стали санкции, введенные ООН против Пхеньяна."Мы не торгуем с Северной Кореей никак в силу тех ограничений, которые были наложены ООН на Северную Корею. Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное — мы с ними не торговали", — сказал Ладыгин.При этом он выразил надежду, что с открытием границы торговля возобновится."Посмотрим, какие товары будут востребованы Северной Кореей. Пока полной ясности нет", — добавил руководитель таможенного управления.По данным на октябрь 2021 года, внешнеторговый оборот с КНДР на Дальнем Востоке упал в 300 раз — до 20 тонн, тогда как годом ранее он составлял 5,8 тысячи тонн. При этом Россия на экспорт не поставила ничего, а из Северной Кореи ввозились главным образом органические химические соединения (99,2 процента от всего объема поставок), а также машины и механизмы (0,8 процента).Во время встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко на Восточном экономическом форуме посол КНДР Син Хон Чхоль заявил, что уже в сентябре откроется граница и возобновится грузооборот между Россией и Северной Кореей. Но, по словам Ладыгина, Пхеньян сдвигает эти сроки и, возможно, пункт пропуск Хасан — Туманган заработает в конце октября.
https://ria.ru/20221012/kndr-1823365298.html
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экономика, олег кожемяко, син хон чхоль (посол кндр в москве), дальний восток, россия, оон
Экономика, Олег Кожемяко, Син Хон Чхоль (посол КНДР в Москве), Дальний Восток, Россия, ООН
06:24 25.10.2022 (обновлено: 12:06 25.10.2022)
Товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке полностью прекратился
Глава региональной таможни Ладыгин: товарооборот с КНДР на Дальнем Востоке остановлен
ВЛАДИВОСТОК, 25 окт — РИА Новости. Товарооборот между Россией и КНДР через таможни Дальнего Востока полностью остановлен, сообщил журналистам начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.
По его словам, причиной этого стали санкции, введенные ООН против Пхеньяна.
"Мы не торгуем с Северной Кореей никак в силу тех ограничений, которые были наложены ООН
на Северную Корею. Возможно было поставлять туда продукты питания, медикаменты. Остальное — мы с ними не торговали", — сказал Ладыгин.
При этом он выразил надежду, что с открытием границы торговля возобновится.
"Посмотрим, какие товары будут востребованы Северной Кореей. Пока полной ясности нет", — добавил руководитель таможенного управления.
По данным на октябрь 2021 года, внешнеторговый оборот с КНДР на Дальнем Востоке упал в 300 раз — до 20 тонн, тогда как годом ранее он составлял 5,8 тысячи тонн. При этом Россия на экспорт не поставила ничего, а из Северной Кореи ввозились главным образом органические химические соединения (99,2 процента от всего объема поставок), а также машины и механизмы (0,8 процента).
Во время встречи с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
на Восточном экономическом форуме посол КНДР Син Хон Чхоль
заявил, что уже в сентябре откроется граница и возобновится грузооборот между Россией и Северной Кореей. Но, по словам Ладыгина, Пхеньян сдвигает эти сроки и, возможно, пункт пропуск Хасан — Туманган заработает в конце октября.