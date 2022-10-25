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Многие российские операторы связи наладили работу на новых территориях - РИА Новости, 25.10.2022
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Многие российские операторы связи наладили работу на новых территориях
Многие российские операторы связи наладили работу на новых территориях - РИА Новости, 25.10.2022
Многие российские операторы связи наладили работу на новых территориях
Многие российские операторы связи уже наладили взаимодействие с коллегам в новых регионах - Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T11:18
2022-10-25T11:18
технологии
запорожская область
луганская народная республика
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
андрей липов
дмитрий чернышенко
россия
херсонская область
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СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Многие российские операторы связи уже наладили взаимодействие с коллегам в новых регионах - Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, ведутся работы по улучшению качества связи, заявил в ходе форума "Спектр" глава Роскомнадзора Андрей Липов."Многие из (российских - ред.) операторов связи уже наладили взаимодействие с коллегам с новых территорий. Стоит отметить, что Роскомнадзор с первых дней специальной военной операции принимает участие в обеспечении информационной безопасности граждан, проживающих в этих регионах участвует в развитии вещания российских теле- и радиоканалов", - сказал Липов.В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко накануне заявляли, что в новых российских регионах уже обеспечено вещание российских ТВ- и радиоканалов, а в ближайшее время будут организованы конкурсные процедуры по подключению к бесплатному вещанию региональных и муниципальных каналов. Кроме того, жителям новых территорий будут доступны отечественные видеосервисы по льготной стоимости."Ведутся работы по увеличению качества связи и ее доступности", - заверил также глава Роскомнадзора.
https://ria.ru/20221023/svyaz-1825988675.html
https://ria.ru/20221025/bezopasnost-1826458851.html
запорожская область
луганская народная республика
россия
херсонская область
донецкая народная республика
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технологии, запорожская область, луганская народная республика, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), андрей липов, дмитрий чернышенко, россия, херсонская область , донецкая народная республика
Технологии, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Андрей Липов, Дмитрий Чернышенко, Россия, Херсонская область , Донецкая Народная Республика
11:18 25.10.2022
 
Многие российские операторы связи наладили работу на новых территориях

Глава Роскомнадзора Липов: российские операторы связи наладили работу в новых регионах

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСИМ-карты сотовых операторов мобильной связи
СИМ-карты сотовых операторов мобильной связи - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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СИМ-карты сотовых операторов мобильной связи. Архивное фото
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СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Многие российские операторы связи уже наладили взаимодействие с коллегам в новых регионах - Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, ведутся работы по улучшению качества связи, заявил в ходе форума "Спектр" глава Роскомнадзора Андрей Липов.
"Многие из (российских - ред.) операторов связи уже наладили взаимодействие с коллегам с новых территорий. Стоит отметить, что Роскомнадзор с первых дней специальной военной операции принимает участие в обеспечении информационной безопасности граждан, проживающих в этих регионах участвует в развитии вещания российских теле- и радиоканалов", - сказал Липов.
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В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко накануне заявляли, что в новых российских регионах уже обеспечено вещание российских ТВ- и радиоканалов, а в ближайшее время будут организованы конкурсные процедуры по подключению к бесплатному вещанию региональных и муниципальных каналов. Кроме того, жителям новых территорий будут доступны отечественные видеосервисы по льготной стоимости.
"Ведутся работы по увеличению качества связи и ее доступности", - заверил также глава Роскомнадзора.
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ТехнологииЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Андрей ЛиповДмитрий ЧернышенкоРоссияХерсонская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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