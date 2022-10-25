https://ria.ru/20221025/svatovo-1826620977.html

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР из HIMARS

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 25.10.2022

Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР из HIMARS

Украинские войска обстреляли район местной администрации в городе Сватово в ЛНР, разрушен жилой дом, сообщил РИА Новости местный житель. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T13:57

2022-10-25T13:57

2022-10-25T14:37

специальная военная операция на украине

происшествия

сватово

украина

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ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли район местной администрации в городе Сватово в ЛНР, разрушен жилой дом, сообщил РИА Новости местный житель.В представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, подтвердили сообщение об обстреле.Представительство добавило, что, по предварительной информации, в результате обстрела города частично разрушен жилой дом.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

сватово

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сватово, украина, луганская народная республика, донбасс