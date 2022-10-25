13:57 25.10.2022 (обновлено: 14:37 25.10.2022)
Украинские войска обстреляли Сватово в ЛНР из HIMARS
Представительство ЛНР: украинские войска выпустили по Сватово две ракеты из HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли район местной администрации в городе Сватово в ЛНР, разрушен жилой дом, сообщил РИА Новости местный житель.
"В район администрации прилетели две ракеты. Говорят, HIMARS. Полностью разрушен частный дом", - сказал собеседник агентства.
В представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, подтвердили сообщение об обстреле.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12.50 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Сватово с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Представительство добавило, что, по предварительной информации, в результате обстрела города частично разрушен жилой дом.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.