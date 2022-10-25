https://ria.ru/20221025/svalka-1826591480.html

Бастрыкин заинтересовался сообщениями о стихийной свалке в Красноярске

Бастрыкин заинтересовался сообщениями о стихийной свалке в Красноярске - РИА Новости, 25.10.2022

Бастрыкин заинтересовался сообщениями о стихийной свалке в Красноярске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщения в СМИ о несанкционированной свалке, якобы грозящей экологической катастрофой в... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T12:38

2022-10-25T12:38

2022-10-25T12:41

происшествия

александр бастрыкин

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщения в СМИ о несанкционированной свалке, якобы грозящей экологической катастрофой в Красноярске, сообщается на сайте СК России.Пресса писала, что рядом с красноярским микрорайоном Солнечный находится огромная свалка: мусор складируется тоннами и грозит экологическим коллапсом. Кроме того, сообщается, что это не единственное место в городе, где, по мнению жителей, незаконно складируется мусор."Председатель СК РФ поручил организовать проверку по информации о нарушении прав граждан и загрязнении окружающей среды в Красноярске", - говорится в релизе.Бастрыкин поручил в рамках проверки дать правовую оценку всем обстоятельствам, озвученным СМИ, и представить ему доклад. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://ria.ru/20221024/tserkov-1826225122.html

красноярск

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, александр бастрыкин, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)