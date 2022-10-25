https://ria.ru/20221025/svalka-1826591480.html
Бастрыкин заинтересовался сообщениями о стихийной свалке в Красноярске
Бастрыкин заинтересовался сообщениями о стихийной свалке в Красноярске - РИА Новости, 25.10.2022
Бастрыкин заинтересовался сообщениями о стихийной свалке в Красноярске
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщения в СМИ о несанкционированной свалке, якобы грозящей экологической катастрофой в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:38
2022-10-25T12:38
2022-10-25T12:41
происшествия
александр бастрыкин
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_833305a18f792c0960469c2ff2ff3654.jpg
КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщения в СМИ о несанкционированной свалке, якобы грозящей экологической катастрофой в Красноярске, сообщается на сайте СК России.Пресса писала, что рядом с красноярским микрорайоном Солнечный находится огромная свалка: мусор складируется тоннами и грозит экологическим коллапсом. Кроме того, сообщается, что это не единственное место в городе, где, по мнению жителей, незаконно складируется мусор."Председатель СК РФ поручил организовать проверку по информации о нарушении прав граждан и загрязнении окружающей среды в Красноярске", - говорится в релизе.Бастрыкин поручил в рамках проверки дать правовую оценку всем обстоятельствам, озвученным СМИ, и представить ему доклад. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20221024/tserkov-1826225122.html
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc42cd19db5a483d73a4e30db9df0429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, александр бастрыкин, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
12:38 25.10.2022 (обновлено: 12:41 25.10.2022)
Бастрыкин заинтересовался сообщениями о стихийной свалке в Красноярске
Бастрыкин поручил провести проверку после сообщений СМИ о стихийной свалке в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщения в СМИ о несанкционированной свалке, якобы грозящей экологической катастрофой в Красноярске, сообщается
на сайте СК России.
Пресса писала, что рядом с красноярским микрорайоном Солнечный находится огромная свалка: мусор складируется тоннами и грозит экологическим коллапсом. Кроме того, сообщается, что это не единственное место в городе, где, по мнению жителей, незаконно складируется мусор.
"Председатель СК РФ поручил организовать проверку по информации о нарушении прав граждан и загрязнении окружающей среды в Красноярске", - говорится в релизе.
Бастрыкин поручил в рамках проверки дать правовую оценку всем обстоятельствам, озвученным СМИ, и представить ему доклад. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.