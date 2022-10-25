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Бастрыкин заинтересовался сообщениями о стихийной свалке в Красноярске - РИА Новости, 25.10.2022
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Бастрыкин заинтересовался сообщениями о стихийной свалке в Красноярске
Бастрыкин заинтересовался сообщениями о стихийной свалке в Красноярске - РИА Новости, 25.10.2022
Бастрыкин заинтересовался сообщениями о стихийной свалке в Красноярске
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщения в СМИ о несанкционированной свалке, якобы грозящей экологической катастрофой в... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:38
2022-10-25T12:41
происшествия
александр бастрыкин
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщения в СМИ о несанкционированной свалке, якобы грозящей экологической катастрофой в Красноярске, сообщается на сайте СК России.Пресса писала, что рядом с красноярским микрорайоном Солнечный находится огромная свалка: мусор складируется тоннами и грозит экологическим коллапсом. Кроме того, сообщается, что это не единственное место в городе, где, по мнению жителей, незаконно складируется мусор."Председатель СК РФ поручил организовать проверку по информации о нарушении прав граждан и загрязнении окружающей среды в Красноярске", - говорится в релизе.Бастрыкин поручил в рамках проверки дать правовую оценку всем обстоятельствам, озвученным СМИ, и представить ему доклад. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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происшествия, александр бастрыкин, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
12:38 25.10.2022 (обновлено: 12:41 25.10.2022)
 
Бастрыкин заинтересовался сообщениями о стихийной свалке в Красноярске

Бастрыкин поручил провести проверку после сообщений СМИ о стихийной свалке в Красноярске

© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : предоставлено СК РФ
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после сообщения в СМИ о несанкционированной свалке, якобы грозящей экологической катастрофой в Красноярске, сообщается на сайте СК России.
Пресса писала, что рядом с красноярским микрорайоном Солнечный находится огромная свалка: мусор складируется тоннами и грозит экологическим коллапсом. Кроме того, сообщается, что это не единственное место в городе, где, по мнению жителей, незаконно складируется мусор.
"Председатель СК РФ поручил организовать проверку по информации о нарушении прав граждан и загрязнении окружающей среды в Красноярске", - говорится в релизе.
Бастрыкин поручил в рамках проверки дать правовую оценку всем обстоятельствам, озвученным СМИ, и представить ему доклад. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
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ПроисшествияАлександр БастрыкинКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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