https://ria.ru/20221025/sukhanov-1826785980.html

Источник: в Москве задержали коммерческого директора Собчак

Источник: в Москве задержали коммерческого директора Собчак - РИА Новости, 26.10.2022

Источник: в Москве задержали коммерческого директора Собчак

Коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов задержан в Москве, рассказал РИА Новости информированный... РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-25T23:04

2022-10-25T23:04

2022-10-26T11:39

происшествия

ксения собчак

москва

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов задержан в Москве, рассказал РИА Новости информированный источник.Ранее Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что Суханов не выходит на связь с утра.Было ли на него возбуждено какое-либо уголовное дело, а также сами причины задержания источник не уточнил.На сайте медиа-холдинга Суханов значится коммерческим директором. В сам холдинг, в частности, входят Telegram-каналы "Кровавая барыня" и "Осторожно, новости".

https://ria.ru/20221021/sobchak-1825592633.html

москва

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, ксения собчак, москва