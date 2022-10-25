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Источник: в Москве задержали коммерческого директора Собчак - РИА Новости, 26.10.2022
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Источник: в Москве задержали коммерческого директора Собчак
Источник: в Москве задержали коммерческого директора Собчак - РИА Новости, 26.10.2022
Источник: в Москве задержали коммерческого директора Собчак
Коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов задержан в Москве, рассказал РИА Новости информированный... РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-25T23:04
2022-10-26T11:39
происшествия
ксения собчак
москва
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов задержан в Москве, рассказал РИА Новости информированный источник.Ранее Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что Суханов не выходит на связь с утра.Было ли на него возбуждено какое-либо уголовное дело, а также сами причины задержания источник не уточнил.На сайте медиа-холдинга Суханов значится коммерческим директором. В сам холдинг, в частности, входят Telegram-каналы "Кровавая барыня" и "Осторожно, новости".
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происшествия, ксения собчак, москва
Происшествия, Ксения Собчак, Москва
23:04 25.10.2022 (обновлено: 11:39 26.10.2022)
 
Источник: в Москве задержали коммерческого директора Собчак

Источник: в Москве задержали коммерческого директора медиа-холдинга Собчак Суханова

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкКирилл Суханов
Кирилл Суханов - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Кирилл Суханов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Коммерческий директор медиа-холдинга журналистки Ксении Собчак "Oсторожно Media" Кирилл Суханов задержан в Москве, рассказал РИА Новости информированный источник.
Ранее Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что Суханов не выходит на связь с утра.
"Подтверждаю. Суханов задержан в Москве", - рассказал источник.
Было ли на него возбуждено какое-либо уголовное дело, а также сами причины задержания источник не уточнил.
На сайте медиа-холдинга Суханов значится коммерческим директором. В сам холдинг, в частности, входят Telegram-каналы "Кровавая барыня" и "Осторожно, новости".
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ПроисшествияКсения СобчакМосква
 
 
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