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Производство полиэтиленовых изделий запустят в подмосковном Ступино - РИА Новости, 25.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221025/stupino-1826565390.html
Производство полиэтиленовых изделий запустят в подмосковном Ступино
Производство полиэтиленовых изделий запустят в подмосковном Ступино - РИА Новости, 25.10.2022
Производство полиэтиленовых изделий запустят в подмосковном Ступино
Производство полиэтиленовых мешков для мусора в городском округе Ступино Московской области запустят в 2024 году, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:22
2022-10-25T12:22
новости подмосковья
ступино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Производство полиэтиленовых мешков для мусора в городском округе Ступино Московской области запустят в 2024 году, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста.Проект будет реализован компанией "Вторма" на участке площадью 0,9 гектар предоставленный по программе "земля за 1 рубль". Объем инвестиций составит около 25 миллионов рублей."После окончания срока аренды и при условии успешной реализации проекта "Вторма" сможет выкупить землю всего за 15% от ее кадастровой стоимости. Компания планирует запустить новое производство уже в 2024 году", – приводятся слова заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
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ступино, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Ступино, Московская область (Подмосковье)
12:22 25.10.2022
 

Производство полиэтиленовых изделий запустят в подмосковном Ступино

CC BY 3.0 / salnikovkirill / Stupino, Moscow Oblast, RussiaСтупино, Московская область
Ступино, Московская область - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
CC BY 3.0 / salnikovkirill / Stupino, Moscow Oblast, Russia
Ступино, Московская область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Производство полиэтиленовых мешков для мусора в городском округе Ступино Московской области запустят в 2024 году, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста.
Проект будет реализован компанией "Вторма" на участке площадью 0,9 гектар предоставленный по программе "земля за 1 рубль". Объем инвестиций составит около 25 миллионов рублей.
Женщина в мясном отделе супермаркета - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
Вчера, 19:56Новости Подмосковья
Более 150 компаний МО подключились к проекту по бережливому производству
"После окончания срока аренды и при условии успешной реализации проекта "Вторма" сможет выкупить землю всего за 15% от ее кадастровой стоимости. Компания планирует запустить новое производство уже в 2024 году", – приводятся слова заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
 
Новости ПодмосковьяСтупиноМосковская область (Подмосковье)
 
 
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