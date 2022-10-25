https://ria.ru/20221025/stupino-1826565390.html
Производство полиэтиленовых изделий запустят в подмосковном Ступино
Производство полиэтиленовых изделий запустят в подмосковном Ступино - РИА Новости, 25.10.2022
Производство полиэтиленовых изделий запустят в подмосковном Ступино
Производство полиэтиленовых мешков для мусора в городском округе Ступино Московской области запустят в 2024 году, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T12:22
2022-10-25T12:22
2022-10-25T12:22
новости подмосковья
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Производство полиэтиленовых мешков для мусора в городском округе Ступино Московской области запустят в 2024 году, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста.Проект будет реализован компанией "Вторма" на участке площадью 0,9 гектар предоставленный по программе "земля за 1 рубль". Объем инвестиций составит около 25 миллионов рублей."После окончания срока аренды и при условии успешной реализации проекта "Вторма" сможет выкупить землю всего за 15% от ее кадастровой стоимости. Компания планирует запустить новое производство уже в 2024 году", – приводятся слова заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.
https://ria.ru/20221024/proizvodstvo-1826381318.html
ступино
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ступино, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Ступино, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Производство полиэтиленовых мешков для мусора в городском округе Ступино Московской области запустят в 2024 году, говорится в сообщении пресс-службы регионального Мининвеста.
Проект будет реализован компанией "Вторма" на участке площадью 0,9 гектар предоставленный по программе "земля за 1 рубль". Объем инвестиций составит около 25 миллионов рублей.
"После окончания срока аренды и при условии успешной реализации проекта "Вторма" сможет выкупить землю всего за 15% от ее кадастровой стоимости. Компания планирует запустить новое производство уже в 2024 году", – приводятся слова заместителя председателя правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.