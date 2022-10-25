https://ria.ru/20221025/stroitelstvo-1826729568.html

Собянин: ряд регионов России включились в строительство военных сооружений

Собянин: ряд регионов России включились в строительство военных сооружений - РИА Новости, 25.10.2022

Собянин: ряд регионов России включились в строительство военных сооружений

Ряд регионов РФ включились в строительство военных сооружений и содействие министерству обороны, заявил глава комиссии госсовета по направлению "Государственное РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:03

2022-10-25T18:03

2022-10-25T18:03

безопасность

владимир путин

сергей собянин

москва

россия

вооруженные силы рф

введение военного положения на новых территориях россии

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ряд регионов РФ включились в строительство военных сооружений и содействие министерству обороны, заявил глава комиссии госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление", мэр Москвы Сергей Собянин."Четвертое направление, в котором мы работаем - это совместное действие по поддержке оборонно-промышленного комплекса, оказание содействия в развертывании дополнительных объемов по производству всего, что нужно армии. Еще одно направление - это строительство военных сооружений и содействие министерству обороны. Ряд субъектов также включились в данную работу", - сказал Собянин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Президент РФ Владимир Путин во вторник провел заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, мероприятие организовано в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля.Доклады в рамках заседания координационного совета были представлены президенту впервые. Путин объявил о его создании на заседании Совбеза РФ 19 октября. Президент тогда отметил, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система госуправления, поэтому необходимо продолжить работу по совершенствованию координации.Уже 21 октября Путин подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.

https://ria.ru/20221025/reagirovanie-1826713447.html

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безопасность, владимир путин, сергей собянин, москва, россия, вооруженные силы рф, введение военного положения на новых территориях россии