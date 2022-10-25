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Собянин: ряд регионов России включились в строительство военных сооружений - РИА Новости, 25.10.2022
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Собянин: ряд регионов России включились в строительство военных сооружений
Собянин: ряд регионов России включились в строительство военных сооружений - РИА Новости, 25.10.2022
Собянин: ряд регионов России включились в строительство военных сооружений
Ряд регионов РФ включились в строительство военных сооружений и содействие министерству обороны, заявил глава комиссии госсовета по направлению "Государственное РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:03
2022-10-25T18:03
безопасность
владимир путин
сергей собянин
москва
россия
вооруженные силы рф
введение военного положения на новых территориях россии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ряд регионов РФ включились в строительство военных сооружений и содействие министерству обороны, заявил глава комиссии госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление", мэр Москвы Сергей Собянин."Четвертое направление, в котором мы работаем - это совместное действие по поддержке оборонно-промышленного комплекса, оказание содействия в развертывании дополнительных объемов по производству всего, что нужно армии. Еще одно направление - это строительство военных сооружений и содействие министерству обороны. Ряд субъектов также включились в данную работу", - сказал Собянин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Президент РФ Владимир Путин во вторник провел заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, мероприятие организовано в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля.Доклады в рамках заседания координационного совета были представлены президенту впервые. Путин объявил о его создании на заседании Совбеза РФ 19 октября. Президент тогда отметил, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система госуправления, поэтому необходимо продолжить работу по совершенствованию координации.Уже 21 октября Путин подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
https://ria.ru/20221025/reagirovanie-1826713447.html
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безопасность, владимир путин, сергей собянин, москва, россия, вооруженные силы рф, введение военного положения на новых территориях россии
Безопасность, Владимир Путин, Сергей Собянин, Москва, Россия, Вооруженные силы РФ, Введение военного положения на новых территориях России
18:03 25.10.2022
 
Собянин: ряд регионов России включились в строительство военных сооружений

Мэр Москвы Собянин: ряд регионов России включились в строительство военных сооружений

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Ряд регионов РФ включились в строительство военных сооружений и содействие министерству обороны, заявил глава комиссии госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление", мэр Москвы Сергей Собянин.
"Четвертое направление, в котором мы работаем - это совместное действие по поддержке оборонно-промышленного комплекса, оказание содействия в развертывании дополнительных объемов по производству всего, что нужно армии. Еще одно направление - это строительство военных сооружений и содействие министерству обороны. Ряд субъектов также включились в данную работу", - сказал Собянин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
17:30Специальная военная операция на Украине
Собянин: в регионах ведется плановая работа по реагированию на угрозы
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел заседание координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, мероприятие организовано в режиме видеоконференции, сообщили в пресс-службе Кремля.
Доклады в рамках заседания координационного совета были представлены президенту впервые. Путин объявил о его создании на заседании Совбеза РФ 19 октября. Президент тогда отметил, что решением задач обеспечения специальной военной операции занимаются не только профильные силовые ведомства, но и вся система госуправления, поэтому необходимо продолжить работу по совершенствованию координации.
Уже 21 октября Путин подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
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Путин рассказал о состоянии безопасности в России
 
БезопасностьВладимир ПутинСергей СобянинМоскваРоссияВооруженные силы РФВведение военного положения на новых территориях России
 
 
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