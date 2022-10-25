https://ria.ru/20221025/spetsoperatsiya-1826709962.html

Путин: целевые задания по спецоперации должны были представить сегодня

Путин: целевые задания по спецоперации должны были представить сегодня - РИА Новости, 25.10.2022

Путин: целевые задания по спецоперации должны были представить сегодня

Целевые задания в рамках специальной военной операции должны были быть представлены уже сегодня, их еще нет, но они будут, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:24

2022-10-25T17:24

2022-10-25T17:38

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Целевые задания в рамках специальной военной операции должны были быть представлены уже сегодня, их еще нет, но они будут, заявил президент России Владимир Путин."Напомню, что уже к сегодняшнему дню координационный совет должен был бы сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности, пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что они в ближайшее время поступят", - сказал Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Двадцать первого октября президент России подписал указ, утверждающий положение о координационном совете и его состав. Среди задач структуры – принятие решений по обеспечению ВС РФ вооружением, военной и специальной техникой, материальными средствами и ресурсами. Координационный совет будет определять целевое задание по обеспечению потребностей ВС РФ в ходе специальной военной операции, а также устанавливать сроки и контролировать выполнение задания. Также совет будет содействовать в создании объектов военной инфраструктуры, осуществлять координацию цифровизации, автоматизации и информационно-аналитического обеспечения в области обороны, в том числе в процессе создания баз данных мобилизационных ресурсов.

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, безопасность, владимир путин, вооруженные силы рф