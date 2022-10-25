https://ria.ru/20221025/sovet-1826708412.html

Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза пройдет 24 ноября

Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза пройдет 24 ноября - РИА Новости, 25.10.2022

Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза пройдет 24 ноября

Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза созывается на 24 ноября для согласования новых энергетических мер, обсуждаемых с Еврокомиссией с прошлой РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T17:21

2022-10-25T17:21

2022-10-25T17:33

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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза созывается на 24 ноября для согласования новых энергетических мер, обсуждаемых с Еврокомиссией с прошлой недели, сообщил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции после встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге, трансляция велась на сайте Еврокомиссии."Я проинформировал министров, что созову четвёртый внеочередной совет министров на 24 ноября, чтобы принять этот пакет", - сказал он.

https://ria.ru/20221025/energetika-1826681443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, евросоюз, энергетика, еврокомиссия, европа, чехия