https://ria.ru/20221025/sovet-1826708412.html
Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза пройдет 24 ноября
Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза пройдет 24 ноября - РИА Новости, 25.10.2022
Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза пройдет 24 ноября
Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза созывается на 24 ноября для согласования новых энергетических мер, обсуждаемых с Еврокомиссией с прошлой РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:21
2022-10-25T17:21
2022-10-25T17:33
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энергетика
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чехия
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БРЮССЕЛЬ, 25 окт - РИА Новости. Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза созывается на 24 ноября для согласования новых энергетических мер, обсуждаемых с Еврокомиссией с прошлой недели, сообщил глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела на пресс-конференции после встречи министров энергетики ЕС в Люксембурге, трансляция велась на сайте Еврокомиссии."Я проинформировал министров, что созову четвёртый внеочередной совет министров на 24 ноября, чтобы принять этот пакет", - сказал он.
https://ria.ru/20221025/energetika-1826681443.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, энергетика, еврокомиссия, европа, чехия
В мире, Евросоюз, Энергетика, Еврокомиссия, Европа, Чехия
17:21 25.10.2022 (обновлено: 17:33 25.10.2022)
Внеочередной совет министров энергетики стран Евросоюза пройдет 24 ноября
Внеочередной совет Минэнерго Евросоюза пройдет 24 ноября для согласования новых энергомер