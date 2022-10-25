https://ria.ru/20221025/sotspodderzhka-1826732566.html
Собянин: в регионах принимаются меры по соцподдержке семей мобилизованных
Собянин: в регионах принимаются меры по соцподдержке семей мобилизованных - РИА Новости, 25.10.2022
Собянин: в регионах принимаются меры по соцподдержке семей мобилизованных
Большинство субъектов России приняли меры по социальной поддержке семьей мобилизованных, сообщил глава комиссии госсовета по направлению "Государственное и... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T18:09
2022-10-25T18:09
2022-10-25T18:09
общество
сергей собянин
россия
москва
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Большинство субъектов России приняли меры по социальной поддержке семьей мобилизованных, сообщил глава комиссии госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление", мэр Москвы Сергей Собянин."Это и системные меры - освобождение от оплаты в детских садах, продленках, кружках, секциях и так далее, это практическое обнуление критериев нуждаемости при выплате детских пособий и ряд других льгот. Всю эту работу мы будем системно вести с правительством Российской Федерации и с субъектами. Подавляющее большинство субъектов эти меры уже принимают или приняли", - сказал Собянин на совещании президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей ВС РФ.Власти многих субъектов ранее объявили о региональных выплатах мобилизованным в дополнение к федеральной: по президентскому указу, ежемесячное денежное довольствие мобилизованных должно составлять минимум 195 тысяч рублей.
https://ria.ru/20221025/sobyanin-1826726548.html
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общество, сергей собянин, россия, москва, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Сергей Собянин, Россия, Москва, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
Собянин: в регионах принимаются меры по соцподдержке семей мобилизованных
Собянин: большинство субъектов России приняли меры по соцподдержке семей мобилизованных