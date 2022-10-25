https://ria.ru/20221025/sotskontrakty-1826770381.html

Программу по заключению соцконтрактов на Кубани реализовали на 97 процентов

Программу по заключению соцконтрактов на Кубани реализовали на 97 процентов - РИА Новости, 25.10.2022

Программу по заключению соцконтрактов на Кубани реализовали на 97 процентов

Программу по заключению соцконтрактов на Кубани на текущий год реализовали на 97%, сообщила администрация Краснодарского края. РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T20:45

2022-10-25T20:45

2022-10-25T20:45

краснодарский край

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 окт - РИА Новости. Программу по заключению соцконтрактов на Кубани на текущий год реализовали на 97%, сообщила администрация Краснодарского края."Программу по заключению социальных контрактов в 2022 году реализовали на 97%", - говорится в сообщении.Уточняется, что на неё было выделено более 1,1 миллиарда рублей."За этот год планируем заключить 9911 социальных контрактов. Мера господдержки очень популярна среди населения. Жители Кубани заключили уже 9630 контрактов. Из них 4395 – на поиск работы, 2246 – на индивидуальную предпринимательскую деятельность, 803 – на ведение личного подсобного хозяйства и 2186 – на иные цели", – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Анны Миньковой.По данным краевых властей, с 1 июля 2022 года были увеличены единовременные выплаты по социальным контрактам. Теперь желающие развивать свое дело и вести личное подсобное хозяйство могут получить от государства 200 тысяч рублей, а начинающие индивидуальные предприниматели – 350 тысяч рублей.Чтобы оформить социальный контракт, необходимо обратиться в управление соцзащиты по месту жительства, уточнили в администрации.

https://ria.ru/20221025/zdravnitsy-1826625202.html

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краснодарский край

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краснодарский край