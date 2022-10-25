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Пермский край дополнительно заключит тысячу соцконтрактов с безработными - РИА Новости, 25.10.2022
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Пермский край дополнительно заключит тысячу соцконтрактов с безработными
Пермский край дополнительно заключит тысячу соцконтрактов с безработными - РИА Новости, 25.10.2022
Пермский край дополнительно заключит тысячу соцконтрактов с безработными
Пермский край благодаря дополнительной субсидии из федерального бюджета в размере 118 миллионов рублей до конца года заключит еще около тысячи социальных... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:36
2022-10-25T10:36
пермский край
дмитрий махонин
общество
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ПЕРМЬ, 25 окт – РИА Новости. Пермский край благодаря дополнительной субсидии из федерального бюджета в размере 118 миллионов рублей до конца года заключит еще около тысячи социальных контрактов, сообщается на сайте губернатора и правительства."Пермский край получил дополнительное финансирование из федерального бюджета на реализацию технологии "Социальный контракт". Всего региону выделенs118 миллионов рублей. Это позволит до конца 2022 года заключить еще порядка одной тысячи соцконтрактов", – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе губернатора Пермского края, максимальный размер выплаты на осуществление предпринимательской деятельности может составлять до 350 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. "Для этого правительством Пермского края по поручению губернатора Дмитрия Махонина были приняты и утверждены все соответствующие нормативные документы", – отмечают в ведомстве."Механизм соцконтракта позволяет дать человеку "удочку" и помочь научиться "ловить рыбу", чтобы он обрел уверенность в своих силах и самостоятельно получал доход, а не пользовался пособиями. Соцконтракты востребованы у жителей Пермского края, и мы продолжаем вовлекать граждан в этот формат трудоустройства", – подчеркивал ранее Махонин.Технологией использования социального контракта могут воспользоваться граждане, которые имеют низкие доходы или оказались в трудной жизненной ситуации. Для того чтобы заключить соцконтракт на открытие своего дела, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Средства от соцконтракта, который заключается на один год, можно направить на закупку товара, оборудования и аренду помещения.По данным пресс-службы губернатора Пермского края, чаще всего жители региона выбирают сферу обслуживания, производства товаров, а также торговлю и образовательные услуги.
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пермский край, дмитрий махонин, общество
Пермский край, Дмитрий Махонин, Общество
10:36 25.10.2022
 

Пермский край дополнительно заключит тысячу соцконтрактов с безработными

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕРМЬ, 25 окт – РИА Новости. Пермский край благодаря дополнительной субсидии из федерального бюджета в размере 118 миллионов рублей до конца года заключит еще около тысячи социальных контрактов, сообщается на сайте губернатора и правительства.
"Пермский край получил дополнительное финансирование из федерального бюджета на реализацию технологии "Социальный контракт". Всего региону выделенs118 миллионов рублей. Это позволит до конца 2022 года заключить еще порядка одной тысячи соцконтрактов", – говорится в сообщении.
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Как уточнили в пресс-службе губернатора Пермского края, максимальный размер выплаты на осуществление предпринимательской деятельности может составлять до 350 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. "Для этого правительством Пермского края по поручению губернатора Дмитрия Махонина были приняты и утверждены все соответствующие нормативные документы", – отмечают в ведомстве.
"Механизм соцконтракта позволяет дать человеку "удочку" и помочь научиться "ловить рыбу", чтобы он обрел уверенность в своих силах и самостоятельно получал доход, а не пользовался пособиями. Соцконтракты востребованы у жителей Пермского края, и мы продолжаем вовлекать граждан в этот формат трудоустройства", – подчеркивал ранее Махонин.
Технологией использования социального контракта могут воспользоваться граждане, которые имеют низкие доходы или оказались в трудной жизненной ситуации. Для того чтобы заключить соцконтракт на открытие своего дела, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Средства от соцконтракта, который заключается на один год, можно направить на закупку товара, оборудования и аренду помещения.
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По данным пресс-службы губернатора Пермского края, чаще всего жители региона выбирают сферу обслуживания, производства товаров, а также торговлю и образовательные услуги.
 
Пермский крайДмитрий МахонинОбщество
 
 
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