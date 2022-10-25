https://ria.ru/20221025/sotskontrakty-1826448879.html

Пермский край дополнительно заключит тысячу соцконтрактов с безработными

Пермский край дополнительно заключит тысячу соцконтрактов с безработными - РИА Новости, 25.10.2022

Пермский край дополнительно заключит тысячу соцконтрактов с безработными

Пермский край благодаря дополнительной субсидии из федерального бюджета в размере 118 миллионов рублей до конца года заключит еще около тысячи социальных... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T10:36

2022-10-25T10:36

2022-10-25T10:36

пермский край

дмитрий махонин

общество

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ПЕРМЬ, 25 окт – РИА Новости. Пермский край благодаря дополнительной субсидии из федерального бюджета в размере 118 миллионов рублей до конца года заключит еще около тысячи социальных контрактов, сообщается на сайте губернатора и правительства."Пермский край получил дополнительное финансирование из федерального бюджета на реализацию технологии "Социальный контракт". Всего региону выделенs118 миллионов рублей. Это позволит до конца 2022 года заключить еще порядка одной тысячи соцконтрактов", – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе губернатора Пермского края, максимальный размер выплаты на осуществление предпринимательской деятельности может составлять до 350 тысяч рублей, а на ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. "Для этого правительством Пермского края по поручению губернатора Дмитрия Махонина были приняты и утверждены все соответствующие нормативные документы", – отмечают в ведомстве."Механизм соцконтракта позволяет дать человеку "удочку" и помочь научиться "ловить рыбу", чтобы он обрел уверенность в своих силах и самостоятельно получал доход, а не пользовался пособиями. Соцконтракты востребованы у жителей Пермского края, и мы продолжаем вовлекать граждан в этот формат трудоустройства", – подчеркивал ранее Махонин.Технологией использования социального контракта могут воспользоваться граждане, которые имеют низкие доходы или оказались в трудной жизненной ситуации. Для того чтобы заключить соцконтракт на открытие своего дела, необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Средства от соцконтракта, который заключается на один год, можно направить на закупку товара, оборудования и аренду помещения.По данным пресс-службы губернатора Пермского края, чаще всего жители региона выбирают сферу обслуживания, производства товаров, а также торговлю и образовательные услуги.

https://ria.ru/20220915/dogazifikatsiya-1816914946.html

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пермский край

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, общество