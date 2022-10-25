https://ria.ru/20221025/sotrudnichestvo-1826778692.html

Генсек НАТО рассчитывает на сотрудничество с новым премьером Британии

Генсек НАТО рассчитывает на сотрудничество с новым премьером Британии - РИА Новости, 25.10.2022

Генсек НАТО рассчитывает на сотрудничество с новым премьером Британии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьера Великобритании, выразил надежду на сотрудничество в деле укрепления... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T22:02

2022-10-25T22:02

2022-10-25T22:02

в мире

риши сунак

йенс столтенберг

великобритания

украина

нато

отставка трасс с поста премьера британии

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БРЮССЕЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьера Великобритании, выразил надежду на сотрудничество в деле укрепления Североатлантического альянса и в дальнейшей поддержке Украины."Я надеюсь на сотрудничество с вами, знаю, что могу рассчитывать на постоянную лидирующую роль Великобритании в укреплении нашего альянса и в поддержке Украины", - написал генсек НАТО в своем аккаунте в Twitter.В понедельник Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны.Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство.

https://ria.ru/20221025/sunak-1826773700.html

великобритания

украина

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в мире, риши сунак, йенс столтенберг, великобритания, украина, нато, отставка трасс с поста премьера британии