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Женам мобилизованных в России помогут найти работу, заявил Собянин - РИА Новости, 25.10.2022
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Женам мобилизованных в России помогут найти работу, заявил Собянин
Женам мобилизованных в России помогут найти работу, заявил Собянин - РИА Новости, 25.10.2022
Женам мобилизованных в России помогут найти работу, заявил Собянин
Женам мобилизованных в России помогут с поиском работы и повышением квалификации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий в Госсовете комиссию по... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:58
2022-10-25T17:58
общество
сергей собянин
россия
москва
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Женам мобилизованных в России помогут с поиском работы и повышением квалификации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий в Госсовете комиссию по государственному и муниципальному управлению."Это, пожалуй, самое важное, это социальная поддержка семей мобилизованных. Речь идет об адресной поддержке - это материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы максимально удобно для семей военнослужащих. Это, при необходимости, - поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации", - сказал Собянин на совещании президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Возглавляемой Собяниным комиссии Кремль ранее поручил налаживать координацию региональных властей с федеральным центром при введении различных уровней реагирования.
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общество, сергей собянин, россия, москва, частичная мобилизация в россии
Общество, Сергей Собянин, Россия, Москва, Частичная мобилизация в России
17:58 25.10.2022
 
Женам мобилизованных в России помогут найти работу, заявил Собянин

Собянин: женам мобилизованных в России помогут с поиском работы и повышением квалификации

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Женам мобилизованных в России помогут с поиском работы и повышением квалификации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий в Госсовете комиссию по государственному и муниципальному управлению.
"Это, пожалуй, самое важное, это социальная поддержка семей мобилизованных. Речь идет об адресной поддержке - это материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы максимально удобно для семей военнослужащих. Это, при необходимости, - поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации", - сказал Собянин на совещании президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
Возглавляемой Собяниным комиссии Кремль ранее поручил налаживать координацию региональных властей с федеральным центром при введении различных уровней реагирования.
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