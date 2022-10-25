https://ria.ru/20221025/sobyanin-1826726548.html
Женам мобилизованных в России помогут найти работу, заявил Собянин
Женам мобилизованных в России помогут найти работу, заявил Собянин - РИА Новости, 25.10.2022
Женам мобилизованных в России помогут найти работу, заявил Собянин
Женам мобилизованных в России помогут с поиском работы и повышением квалификации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий в Госсовете комиссию по... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T17:58
2022-10-25T17:58
2022-10-25T17:58
общество
сергей собянин
россия
москва
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Женам мобилизованных в России помогут с поиском работы и повышением квалификации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий в Госсовете комиссию по государственному и муниципальному управлению."Это, пожалуй, самое важное, это социальная поддержка семей мобилизованных. Речь идет об адресной поддержке - это материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы максимально удобно для семей военнослужащих. Это, при необходимости, - поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации", - сказал Собянин на совещании президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.Возглавляемой Собяниным комиссии Кремль ранее поручил налаживать координацию региональных властей с федеральным центром при введении различных уровней реагирования.
https://ria.ru/20221011/mobilizatsiya-1822997566.html
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общество, сергей собянин, россия, москва, частичная мобилизация в россии
Общество, Сергей Собянин, Россия, Москва, Частичная мобилизация в России
Женам мобилизованных в России помогут найти работу, заявил Собянин
Собянин: женам мобилизованных в России помогут с поиском работы и повышением квалификации
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Женам мобилизованных в России помогут с поиском работы и повышением квалификации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий в Госсовете комиссию по государственному и муниципальному управлению.
"Это, пожалуй, самое важное, это социальная поддержка семей мобилизованных. Речь идет об адресной поддержке - это материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы максимально удобно для семей военнослужащих. Это, при необходимости, - поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации", - сказал Собянин на совещании президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.
Возглавляемой Собяниным комиссии Кремль ранее поручил налаживать координацию региональных властей с федеральным центром при введении различных уровней реагирования.