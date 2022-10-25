Экс-глава Нацбанка Украины заявил, что не скрывается от следствия
Экс-глава Нацбанка Украины Шевченко заявил, что не скрывается от следствия
Экс-глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Экс-глава Нацбанка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что объявление его в розыск спецслужбами свидетельствует о "заангажированности следствия", поскольку он лично проинформировал следователей о своем месте нахождения.
Днем ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что объявили в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 миллионов гривен (5,5 миллиона долларов США), среди которых Шевченко. По информации издания "Страна", ранее правоохранительные органы сообщили ему о подозрении в причастности к незаконному выводу денег из "Укргазбанка", где он был председателем правления с 2015 года. Ранее Шевченко заявил об уходе в отставку с поста главы экс-главы НБУ "в силу причин, связанных со здоровьем", эту должность он занимал с 2020 года.
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"Считаю необходимым прокомментировать сообщение о том, что НАБУ и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) объявили меня в розыск. Объявляют в розыск скрывающихся. Я даже не представляю, что еще должен был сделать для сотрудничества со следствием: находясь на консульском учете в стране ЕС, я официально уведомил о своем фактическом местонахождении", - приводит слова Шевченко издание "Левый берег".
Он также отметил, что обратился в посольство с ходатайством о предоставлении помещения для организации видеосвязи на время для проведения допроса сотрудниками следственного органа. Кроме того, дело в отношении "Укргазбанка", как передает издание, он назвал "нефтелиновым", а объявление его в розыск – "свидетельством заангажированности следствия".
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