https://ria.ru/20221025/sledstvie-1826738362.html

Экс-глава Нацбанка Украины заявил, что не скрывается от следствия

Экс-глава Нацбанка Украины заявил, что не скрывается от следствия - РИА Новости, 25.10.2022

Экс-глава Нацбанка Украины заявил, что не скрывается от следствия

Экс-глава Нацбанка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что объявление его в розыск спецслужбами свидетельствует о "заангажированности следствия", поскольку он РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T18:25

2022-10-25T18:25

2022-10-25T18:25

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Экс-глава Нацбанка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил, что объявление его в розыск спецслужбами свидетельствует о "заангажированности следствия", поскольку он лично проинформировал следователей о своем месте нахождения.Днем ранее в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что объявили в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 миллионов гривен (5,5 миллиона долларов США), среди которых Шевченко. По информации издания "Страна", ранее правоохранительные органы сообщили ему о подозрении в причастности к незаконному выводу денег из "Укргазбанка", где он был председателем правления с 2015 года. Ранее Шевченко заявил об уходе в отставку с поста главы экс-главы НБУ "в силу причин, связанных со здоровьем", эту должность он занимал с 2020 года."Считаю необходимым прокомментировать сообщение о том, что НАБУ и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура – ред.) объявили меня в розыск. Объявляют в розыск скрывающихся. Я даже не представляю, что еще должен был сделать для сотрудничества со следствием: находясь на консульском учете в стране ЕС, я официально уведомил о своем фактическом местонахождении", - приводит слова Шевченко издание "Левый берег".Он также отметил, что обратился в посольство с ходатайством о предоставлении помещения для организации видеосвязи на время для проведения допроса сотрудниками следственного органа. Кроме того, дело в отношении "Укргазбанка", как передает издание, он назвал "нефтелиновым", а объявление его в розыск – "свидетельством заангажированности следствия".

https://ria.ru/20221006/ukraina-1822015102.html

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в мире, украина, сша, нацбанк украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), евросоюз