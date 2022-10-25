В Берлине назвали отношения Штайнмайера с Зеленским "ухабистыми"
Представитель Штайнмайера описал его отношения с Зеленским как "ухабистые"
Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Представитель президента ФРГ назвал отношения между Франком-Вальтером Штайнмайером и Владимиром Зеленским "ухабистыми" и выразил надежду на примирение в ходе визита в Киев, сообщает немецкий телеканал ZDF.
Штайнмайер планировал посетить Украину еще в апреле вместе с лидерами ряда восточно-европейских стран, однако украинские власти назвали его визит нежелательным. В Киеве поясняли отказ тем, что ждут от Берлина конкретных решений по эмбарго на поставки нефти из РФ, а также по оказанию военной и экономической помощи Украине, в частности, предоставлению тяжелого вооружения. Отмена визита привела к напряженности в отношениях двух стран. Разногласия были преодолены в ходе телефонного разговора канцлера Олафа Шольца с Зеленским, после чего Киев посетили ряд немецких политиков.
Представитель президента ФРГ считает, что разногласия уже урегулированы, и визит Штайнмайера в Киев должен привести к примирению. Она назвала отношения Штайнмайера и Зеленского "ухабистыми", отмечает телеканал. "Эта поездка - своего рода примирение двух президентов", - приводит ZDF слова представителя Штайнмайера.
Во вторник Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. У него запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Это первый визит президента ФРГ на Украину с начала российской специальной военной операции.