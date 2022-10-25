https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826753602.html

В Берлине назвали отношения Штайнмайера с Зеленским "ухабистыми"

В Берлине назвали отношения Штайнмайера с Зеленским "ухабистыми" - РИА Новости, 25.10.2022

В Берлине назвали отношения Штайнмайера с Зеленским "ухабистыми"

Представитель президента ФРГ назвал отношения между Франком-Вальтером Штайнмайером и Владимиром Зеленским "ухабистыми" и выразил надежду на примирение в ходе... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T19:12

2022-10-25T19:12

2022-10-25T19:12

в мире

владимир зеленский

франк-вальтер штайнмайер

украина

германия

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БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Представитель президента ФРГ назвал отношения между Франком-Вальтером Штайнмайером и Владимиром Зеленским "ухабистыми" и выразил надежду на примирение в ходе визита в Киев, сообщает немецкий телеканал ZDF.Штайнмайер планировал посетить Украину еще в апреле вместе с лидерами ряда восточно-европейских стран, однако украинские власти назвали его визит нежелательным. В Киеве поясняли отказ тем, что ждут от Берлина конкретных решений по эмбарго на поставки нефти из РФ, а также по оказанию военной и экономической помощи Украине, в частности, предоставлению тяжелого вооружения. Отмена визита привела к напряженности в отношениях двух стран. Разногласия были преодолены в ходе телефонного разговора канцлера Олафа Шольца с Зеленским, после чего Киев посетили ряд немецких политиков.Представитель президента ФРГ считает, что разногласия уже урегулированы, и визит Штайнмайера в Киев должен привести к примирению. Она назвала отношения Штайнмайера и Зеленского "ухабистыми", отмечает телеканал. "Эта поездка - своего рода примирение двух президентов", - приводит ZDF слова представителя Штайнмайера.Во вторник Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. У него запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Это первый визит президента ФРГ на Украину с начала российской специальной военной операции.

https://ria.ru/20221025/trevoga-1826660243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, франк-вальтер штайнмайер, украина, германия