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В Берлине назвали отношения Штайнмайера с Зеленским "ухабистыми" - РИА Новости, 25.10.2022
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В Берлине назвали отношения Штайнмайера с Зеленским "ухабистыми"
В Берлине назвали отношения Штайнмайера с Зеленским "ухабистыми" - РИА Новости, 25.10.2022
В Берлине назвали отношения Штайнмайера с Зеленским "ухабистыми"
Представитель президента ФРГ назвал отношения между Франком-Вальтером Штайнмайером и Владимиром Зеленским "ухабистыми" и выразил надежду на примирение в ходе... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T19:12
2022-10-25T19:12
в мире
владимир зеленский
франк-вальтер штайнмайер
украина
германия
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БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Представитель президента ФРГ назвал отношения между Франком-Вальтером Штайнмайером и Владимиром Зеленским "ухабистыми" и выразил надежду на примирение в ходе визита в Киев, сообщает немецкий телеканал ZDF.Штайнмайер планировал посетить Украину еще в апреле вместе с лидерами ряда восточно-европейских стран, однако украинские власти назвали его визит нежелательным. В Киеве поясняли отказ тем, что ждут от Берлина конкретных решений по эмбарго на поставки нефти из РФ, а также по оказанию военной и экономической помощи Украине, в частности, предоставлению тяжелого вооружения. Отмена визита привела к напряженности в отношениях двух стран. Разногласия были преодолены в ходе телефонного разговора канцлера Олафа Шольца с Зеленским, после чего Киев посетили ряд немецких политиков.Представитель президента ФРГ считает, что разногласия уже урегулированы, и визит Штайнмайера в Киев должен привести к примирению. Она назвала отношения Штайнмайера и Зеленского "ухабистыми", отмечает телеканал. "Эта поездка - своего рода примирение двух президентов", - приводит ZDF слова представителя Штайнмайера.Во вторник Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. У него запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Это первый визит президента ФРГ на Украину с начала российской специальной военной операции.
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в мире, владимир зеленский, франк-вальтер штайнмайер, украина, германия
В мире, Владимир Зеленский, Франк-Вальтер Штайнмайер, Украина, Германия
19:12 25.10.2022
 
В Берлине назвали отношения Штайнмайера с Зеленским "ухабистыми"

Представитель Штайнмайера описал его отношения с Зеленским как "ухабистые"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкФранк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 окт - РИА Новости. Представитель президента ФРГ назвал отношения между Франком-Вальтером Штайнмайером и Владимиром Зеленским "ухабистыми" и выразил надежду на примирение в ходе визита в Киев, сообщает немецкий телеканал ZDF.
Штайнмайер планировал посетить Украину еще в апреле вместе с лидерами ряда восточно-европейских стран, однако украинские власти назвали его визит нежелательным. В Киеве поясняли отказ тем, что ждут от Берлина конкретных решений по эмбарго на поставки нефти из РФ, а также по оказанию военной и экономической помощи Украине, в частности, предоставлению тяжелого вооружения. Отмена визита привела к напряженности в отношениях двух стран. Разногласия были преодолены в ходе телефонного разговора канцлера Олафа Шольца с Зеленским, после чего Киев посетили ряд немецких политиков.
Представитель президента ФРГ считает, что разногласия уже урегулированы, и визит Штайнмайера в Киев должен привести к примирению. Она назвала отношения Штайнмайера и Зеленского "ухабистыми", отмечает телеканал. "Эта поездка - своего рода примирение двух президентов", - приводит ZDF слова представителя Штайнмайера.
Во вторник Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. У него запланирована встреча с Владимиром Зеленским. Это первый визит президента ФРГ на Украину с начала российской специальной военной операции.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
Вчера, 15:37Специальная военная операция на Украине
Штайнмайер провел час в бомбоубежище в Черниговской области
 
В миреВладимир ЗеленскийФранк-Вальтер ШтайнмайерУкраинаГермания
 
 
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