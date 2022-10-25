https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826743851.html

"Киев так и задумал". Фото Штайнмайера из бомбоубежища смутило немцев

"Киев так и задумал". Фото Штайнмайера из бомбоубежища смутило немцев - РИА Новости, 26.10.2022

"Киев так и задумал". Фото Штайнмайера из бомбоубежища смутило немцев

Подписчики Twitter-аккаунта немецкого телеканала Tagesschau увидели слишком много подозрительных совпадений в поездке президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-25T18:40

2022-10-25T18:40

2022-10-26T12:03

в мире

франк-вальтер штайнмайер

владимир зеленский

германия

украина

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Подписчики Twitter-аккаунта немецкого телеканала Tagesschau увидели слишком много подозрительных совпадений в поездке президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину.Во вторник Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. Из-за воздушной тревоги политику пришлось провести час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области. Tagesschau опубликовал в Twitter фото немецкого президента из бункера."Так, а тревога настоящая или тестовая?" — спросил пользователь."Если бы я был украинцем, я бы тоже включил ракетную тревогу для спонсора", — добавил другой."Конечно. Всякий раз, когда там находится кто-то из западных лидеров или знаменитостей, звучит ракетная тревога", — отметили комментаторы."Этот туризм совершенно не имеет никакого смысла", — заключил немец.Штайнмайер посетил Украину впервые с начала российской специальной военной операции. У него запланирована встреча с Владимиром Зеленским.Ранее сообщалось, что немецкий президент отменил свой визит в Киев, запланированный на прошлую неделю, по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев управлению президента ФРГ рекомендовали Министерство иностранных дел Германии, а также Министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве.В середине октября еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс рассказал, что был вынужден спуститься в убежище из-за воздушной тревоги во время поездки в Киев. А в мае глава Евросовета Шарль Мишель прервал переговоры с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Одессе и спустился в бункер.

https://ria.ru/20221025/polsha-1826735844.html

https://ria.ru/20221025/frantsiya-1826691114.html

https://ria.ru/20221025/es-1826690329.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, франк-вальтер штайнмайер, владимир зеленский, германия, украина