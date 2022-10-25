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"Киев так и задумал". Фото Штайнмайера из бомбоубежища смутило немцев - РИА Новости, 26.10.2022
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"Киев так и задумал". Фото Штайнмайера из бомбоубежища смутило немцев
"Киев так и задумал". Фото Штайнмайера из бомбоубежища смутило немцев - РИА Новости, 26.10.2022
"Киев так и задумал". Фото Штайнмайера из бомбоубежища смутило немцев
Подписчики Twitter-аккаунта немецкого телеканала Tagesschau увидели слишком много подозрительных совпадений в поездке президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера РИА Новости, 26.10.2022
2022-10-25T18:40
2022-10-26T12:03
в мире
франк-вальтер штайнмайер
владимир зеленский
германия
украина
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Подписчики Twitter-аккаунта немецкого телеканала Tagesschau увидели слишком много подозрительных совпадений в поездке президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину.Во вторник Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. Из-за воздушной тревоги политику пришлось провести час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области. Tagesschau опубликовал в Twitter фото немецкого президента из бункера."Так, а тревога настоящая или тестовая?" — спросил пользователь."Если бы я был украинцем, я бы тоже включил ракетную тревогу для спонсора", — добавил другой."Конечно. Всякий раз, когда там находится кто-то из западных лидеров или знаменитостей, звучит ракетная тревога", — отметили комментаторы."Этот туризм совершенно не имеет никакого смысла", — заключил немец.Штайнмайер посетил Украину впервые с начала российской специальной военной операции. У него запланирована встреча с Владимиром Зеленским.Ранее сообщалось, что немецкий президент отменил свой визит в Киев, запланированный на прошлую неделю, по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев управлению президента ФРГ рекомендовали Министерство иностранных дел Германии, а также Министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве.В середине октября еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс рассказал, что был вынужден спуститься в убежище из-за воздушной тревоги во время поездки в Киев. А в мае глава Евросовета Шарль Мишель прервал переговоры с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Одессе и спустился в бункер.
https://ria.ru/20221025/polsha-1826735844.html
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в мире, франк-вальтер штайнмайер, владимир зеленский, германия, украина
В мире, Франк-Вальтер Штайнмайер, Владимир Зеленский, Германия, Украина
18:40 25.10.2022 (обновлено: 12:03 26.10.2022)
 
"Киев так и задумал". Фото Штайнмайера из бомбоубежища смутило немцев

Немцы сочли подозрительной воздушную тревогу на Украине во время визита Штайнмайера

© Фото : Bundespräsidialamt/Jesco DenzelПрезидент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бомбоубежище во время визита в Киев. 25 октября 2022
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бомбоубежище во время визита в Киев. 25 октября 2022 - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© Фото : Bundespräsidialamt/Jesco Denzel
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бомбоубежище во время визита в Киев. 25 октября 2022
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Подписчики Twitter-аккаунта немецкого телеканала Tagesschau увидели слишком много подозрительных совпадений в поездке президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера на Украину.
Во вторник Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом. Из-за воздушной тревоги политику пришлось провести час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области. Tagesschau опубликовал в Twitter фото немецкого президента из бункера.
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"Так, а тревога настоящая или тестовая?" — спросил пользователь.
"Если бы я был украинцем, я бы тоже включил ракетную тревогу для спонсора", — добавил другой.
"Конечно. Всякий раз, когда там находится кто-то из западных лидеров или знаменитостей, звучит ракетная тревога", — отметили комментаторы.
"Я ни на что сейчас не намекаю, но такое стечение обстоятельств, безусловно, поможет Украине получить больше денег", — поделился мнением один из подписчиков.
"Этот туризм совершенно не имеет никакого смысла", — заключил немец.
Штайнмайер посетил Украину впервые с начала российской специальной военной операции. У него запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
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Ранее сообщалось, что немецкий президент отменил свой визит в Киев, запланированный на прошлую неделю, по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев управлению президента ФРГ рекомендовали Министерство иностранных дел Германии, а также Министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве.
В середине октября еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс рассказал, что был вынужден спуститься в убежище из-за воздушной тревоги во время поездки в Киев. А в мае глава Евросовета Шарль Мишель прервал переговоры с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Одессе и спустился в бункер.
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