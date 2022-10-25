Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, что означает визит Штайнмайера в Киев - РИА Новости, 25.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826454657.html
Эксперт объяснил, что означает визит Штайнмайера в Киев
Эксперт объяснил, что означает визит Штайнмайера в Киев - РИА Новости, 25.10.2022
Эксперт объяснил, что означает визит Штайнмайера в Киев
Визит высших европейских политиков на Украину свидетельствует о том, что Европа признает верховенство Киева, заявил РИА Новости российский германист, старший... РИА Новости, 25.10.2022
2022-10-25T10:55
2022-10-25T10:55
александр камкин
франк-вальтер штайнмайер
владимир зеленский
киев
германия
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784869669_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a8b9430f394df2225c0fc9b249df7474.jpg
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Визит высших европейских политиков на Украину свидетельствует о том, что Европа признает верховенство Киева, заявил РИА Новости российский германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом, ожидается встреча с Владимиром Зеленским, заявил ранее его представитель агентству Франс Пресс. Это первый визит Штайнмайера с начала российской специальной военной операции на Украине."Подобный демарш Штайнмайера - это свидетельство того, что в Берлине, во-первых, по-прежнему считают легитимным режим Зеленского. После таких жестких мер со стороны Киева - визит политиков такого уровня, на мой взгляд, - это признание верховенства Киева в данной ситуации. То есть, по сути дела, Германия представляет собой в данной ситуации, скорее, не субъектный статус в европейской политике, а по, по сути, ее политика носит сервильный характер в отношении (Киева - ред.)", - сказал эксперт.Весной текущего года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Штайнмайеру. В ответ бывший тогда послом Украины Андрей Мельник заявил агентству dpa, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Немецкий фразеологизм из первых четырех слов в цитате (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen) обозначает обидевшегося без достаточного на то основания. Позже Шольц и Зеленский провели телефонный разговор, 16 июня канцлер посетил Украину в составе делегации иностранных лидеров. Позже за свои грубые выходки Мельник поплатился должностью.По словам Камкина, фигура федерального президента является символической по немецкому законодательству. "На мой взгляд, визит этот для протокола, но реальных обещаний и конкретных действий по закону он не имеет", - резюмировал он.Ранее немецкая газета Bild сообщила. что Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на прошлую неделю, по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев Управлению президента ФРГ рекомендовали министерство иностранных дел Германии, а также министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве.
https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826448495.html
киев
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784869669_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ac1ff1549797aa7f8bd4e3ea48833c39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр камкин, франк-вальтер штайнмайер, владимир зеленский, киев, германия, украина, политика
Александр Камкин, Франк-Вальтер Штайнмайер, Владимир Зеленский, Киев, Германия, Украина, Политика
10:55 25.10.2022
 
Эксперт объяснил, что означает визит Штайнмайера в Киев

Эксперт Камкин: визит Штайнмайера в Киев демонстрирует "сервильный" характер политики ФРГ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкФранк-Вальтер Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Визит высших европейских политиков на Украину свидетельствует о том, что Европа признает верховенство Киева, заявил РИА Новости российский германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом, ожидается встреча с Владимиром Зеленским, заявил ранее его представитель агентству Франс Пресс. Это первый визит Штайнмайера с начала российской специальной военной операции на Украине.
"Подобный демарш Штайнмайера - это свидетельство того, что в Берлине, во-первых, по-прежнему считают легитимным режим Зеленского. После таких жестких мер со стороны Киева - визит политиков такого уровня, на мой взгляд, - это признание верховенства Киева в данной ситуации. То есть, по сути дела, Германия представляет собой в данной ситуации, скорее, не субъектный статус в европейской политике, а по, по сути, ее политика носит сервильный характер в отношении (Киева - ред.)", - сказал эксперт.
Весной текущего года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Штайнмайеру. В ответ бывший тогда послом Украины Андрей Мельник заявил агентству dpa, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Немецкий фразеологизм из первых четырех слов в цитате (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen) обозначает обидевшегося без достаточного на то основания. Позже Шольц и Зеленский провели телефонный разговор, 16 июня канцлер посетил Украину в составе делегации иностранных лидеров. Позже за свои грубые выходки Мельник поплатился должностью.
Букет ирисов подарили министру иностранных дел ФРГ Штайнмайеру по приезде в Киев - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
10:36
На Украине сделали подарок Штайнмайеру с явным намеком
По словам Камкина, фигура федерального президента является символической по немецкому законодательству. "На мой взгляд, визит этот для протокола, но реальных обещаний и конкретных действий по закону он не имеет", - резюмировал он.
Ранее немецкая газета Bild сообщила. что Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на прошлую неделю, по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев Управлению президента ФРГ рекомендовали министерство иностранных дел Германии, а также министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве.
 
Александр КамкинФранк-Вальтер ШтайнмайерВладимир ЗеленскийКиевГерманияУкраинаПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала