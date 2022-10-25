https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826454657.html

Эксперт объяснил, что означает визит Штайнмайера в Киев

Эксперт объяснил, что означает визит Штайнмайера в Киев - РИА Новости, 25.10.2022

Эксперт объяснил, что означает визит Штайнмайера в Киев

Визит высших европейских политиков на Украину свидетельствует о том, что Европа признает верховенство Киева, заявил РИА Новости российский германист, старший... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T10:55

2022-10-25T10:55

2022-10-25T10:55

александр камкин

франк-вальтер штайнмайер

владимир зеленский

киев

германия

украина

политика

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Визит высших европейских политиков на Украину свидетельствует о том, что Европа признает верховенство Киева, заявил РИА Новости российский германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл на Украину с необъявленным визитом, ожидается встреча с Владимиром Зеленским, заявил ранее его представитель агентству Франс Пресс. Это первый визит Штайнмайера с начала российской специальной военной операции на Украине."Подобный демарш Штайнмайера - это свидетельство того, что в Берлине, во-первых, по-прежнему считают легитимным режим Зеленского. После таких жестких мер со стороны Киева - визит политиков такого уровня, на мой взгляд, - это признание верховенства Киева в данной ситуации. То есть, по сути дела, Германия представляет собой в данной ситуации, скорее, не субъектный статус в европейской политике, а по, по сути, ее политика носит сервильный характер в отношении (Киева - ред.)", - сказал эксперт.Весной текущего года канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что не намерен в ближайшее время совершать визит в Киев после отказа в визите со стороны украинских властей президенту Штайнмайеру. В ответ бывший тогда послом Украины Андрей Мельник заявил агентству dpa, что "играть обиженную ливерную колбасу звучит не очень по-государственному". Немецкий фразеологизм из первых четырех слов в цитате (нем. beleidigte Leberwurst zu spielen) обозначает обидевшегося без достаточного на то основания. Позже Шольц и Зеленский провели телефонный разговор, 16 июня канцлер посетил Украину в составе делегации иностранных лидеров. Позже за свои грубые выходки Мельник поплатился должностью.По словам Камкина, фигура федерального президента является символической по немецкому законодательству. "На мой взгляд, визит этот для протокола, но реальных обещаний и конкретных действий по закону он не имеет", - резюмировал он.Ранее немецкая газета Bild сообщила. что Штайнмайер отменил свой визит в Киев, запланированный на прошлую неделю, по соображениям безопасности. По информации Bild, отказаться от поездки в Киев Управлению президента ФРГ рекомендовали министерство иностранных дел Германии, а также министерство внутренних дел и органы безопасности ФРГ. По данным газеты, отмена вызвала раздражение в Киеве.

https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826448495.html

киев

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр камкин, франк-вальтер штайнмайер, владимир зеленский, киев, германия, украина, политика