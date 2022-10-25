https://ria.ru/20221025/shtaynmayer-1826448495.html

На Украине сделали подарок Штайнмайеру с явным намеком

На Украине сделали подарок Штайнмайеру с явным намеком - РИА Новости, 25.10.2022

На Украине сделали подарок Штайнмайеру с явным намеком

Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, приехавшему с визитом в Киев, подарили букет ирисов — как намек на системы ПВО IRIS-T, которые Украина требует... РИА Новости, 25.10.2022

2022-10-25T10:36

2022-10-25T10:36

2022-10-25T11:39

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франк-вальтер штайнмайер

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, приехавшему с визитом в Киев, подарили букет ирисов — как намек на системы ПВО IRIS-T, которые Украина требует от Берлина. "Концентрация ирисов на фото в купе нашего утреннего дипломатического поезда неслучайна: любовь к ирисам у нас общая, что поделаешь", — говорится в сообщении пресс-службы украинских железных дорог, поездом которой Штайнмайер добрался на Украину.Берлин обещал Киеву четыре комплекса IRIS-T SLM — первый передали в середине октября, а остальные три, как заявляла министр обороны Кристина Ламбрехт, поставят только в следующем году. Задержку с производством и отсутствие на складах готовых систем она объяснила курсом экономии прошлого правительства.При этом в самой Германии вопрос военной помощи Украине вызывает споры. Так, в середине октября глава ведомства канцлера Вольфганг Шмидт сравнил требования Киева предоставить танки "Леопард-2" с надеждами Третьего рейха на ракеты "Фау-2", которые пропаганда того времени называла чудо-оружием.Канцлер Олаф Шольц, со своей стороны, объяснял нежелание поставлять танки тем, что Берлин не будет предпринимать никаких шагов без согласования с союзниками по НАТО. Как писало агентство Bloomberg, западные страны пришли к негласной договоренности не передавать киевским властям такую технику, так что Германия не хочет оказаться здесь первой и дать повод для обвинений в эскалации.На фоне российской спецоперации США и их партнеры продолжают накачивать Украину оружием. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221025/sholts-1826437946.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, франк-вальтер штайнмайер, украина, германия, киев